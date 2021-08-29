陳鳳珠：內地採靈活財政與貨幣政策

港股於期指結算前曾從低位回升，但於26,000點關口遇阻力，其後走勢反覆。從技術走勢分析，恒指於6月底開始的頂部呈現下降趨勢，因此對後市持審慎態度。中國人民銀行連續17日展開百億元人民幣(下同)逆回購後，為維護月底的資金流動性平穩，加大力度向市場進行淨投放，惟上海銀行間同業拆放利率依然上升，反映流動性仍然緊張，內地股市走弱，未能支持港股表現。

人行公布截至7月底，資產負債表總規模為38萬億元，較6月減少約萬億元，主要因為降準置換中期借貸便利，導致中期借貸便利等結構性貨幣政策工具餘額下降所致。而7月底貨幣乘數為7.41，創歷史新高，顯示人行釋出的貨幣所創造的貨幣供給增加，料有更多資金落入實體經濟。另外，資產方面，7月底人行的外匯佔款餘額為21.2萬億元，約佔人行總資產六成，並連續4個月增加。

人行早前表示，降準導致人行資產負債表收縮，但不會使貨幣供應量收緊，反而具有擴張效應。從7月份的數據可見，降準的確令貨幣乘數上升，主要因商業銀行可自由使用的貨幣增加，從而提升貨幣創造能力。人行提出，以適度的貨幣增長支持經濟向高質量發展，並協助中小企業行業恢復增長，保持經濟於合理區間運行。

官媒亦表示，下半年的宏觀政策要更加積極主動，做好跨周期的調節，預期內地將會加強財政政策的支持，並會推動地方政府債券發行進度及加大投資，以確保經濟運行更平穩。相信下半年內地將繼續實施積極的財政及穩健的貨幣政策，其中積極財政政策需提升政策效能，穩健的貨幣政策需保持流動性合理充裕。

在下半年，預期內地的固投將會增加，並以較為靈活的貨幣政策工具以維持市場的資金流動性充裕，且貨幣政策有機會穩健偏鬆，市場繼續憧憬人行或會再度降準，以支持實體經濟增長。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(作者為註冊持牌人士)