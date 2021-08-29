陳茂波：內地中產資管服務需求增　「跨境理財通」成港新機遇

財政司司長陳茂波在其網誌表示，內地中產階層日益壯大，更將大幅增加對資產管理服務的需求，人民幣的境外使用及投資需求亦勢必增長，為香港帶來新機遇和新發展空間。近年香港的資產管理業務持續增長，去年增幅超過兩成，至近35萬億港元，其中來自海外的資金佔比超過六成。而籌措工作已準備就緒、啟動在即的粵港澳大灣區「跨境理財通」，將引來更多的資金和產品需求。

隨着內地持續改革開放、經濟穩步增長，內地經濟的「量」和「質」都會進一步提升，企業的籌融資及風險管理需求將加大。陳指出，香港要有相應的籌謀部署，從金融市場到其他領域都要以站上新台階的角度來釐訂新發展方向，才能牢牢抓緊發展機遇，對接國家的「十四五」規劃。

他續稱，儘管香港已是全球數一數二的新股上市集資地，仍需在多方面加大力度，包括讓本港債券市場更深更廣的發展、大力提升資產管理市場的深度和產品多元化，以及發展綠色可持續金融。另外，亦要深化離岸人民幣市場發展，助力人民幣國際化進程。

陳解釋，香港作為全球最大的離岸人民幣樞紐，不僅提供境外人民幣資金的「蓄水池」，更要發展人民幣的「離岸生態體系」；而香港有條件及能力發展更多的離岸人民幣計價投資工具，提供具投資回報的渠道、金融工具和項目，以及穩妥高效的匯兌、匯率風險管理等財資管理服務，讓人民幣資金能在離岸市場循環流轉。