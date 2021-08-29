伍禮賢：尋低殘股睇3大準則

股票投資市場中，不乏兩大投資風格的投資者，一為跟隨股價趨勢，以技術分析順勢而為的投資者；另一則為捕捉股價處於階段性低位，買入待股價復甦的投資者。當中，第二種類別的投資，發生最壞的情況就是出現「今日的低位成為明日的高位」，亦即是股價未出現低位回穩情況。

故此，當選擇處於階段性低位股份的時候，需要留意幾大因素。首先，股份企業所處行業是否具前景；其次，股份企業自身的發展情況是否良好；第三，股價出現低迷的原因在未來會否出現改變的因素。據此，個人認為有以下兩隻低殘股，可供屬於第二類別的投資者參考。

鐵塔首季在收入增長7.4%的情況下，期內EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)僅錄得7%的按年增長，市場擔心集團在資本開支方面的持續投入，影響利潤率。這個情況在上半年已有所好轉，期內稅息折舊及攤銷前利潤錄得7.2%的按年增長，與收入增長的差距出現收窄。

另一方面，集團核心業務在業績增長方面的貢獻比例降低，跨行業及能源經營兩個業務繼續延續較高的增長速度，實現「一體兩翼」戰略布局。

集團財務水平仍然表現穩健，上半年實現經營活動現金流量淨額為242.38億元人民幣，資本開支為103.6億元人民幣，截至6月底，公司總資產為3,331.95億元人民幣，帶息負債為1,141.91億元人民幣，淨債務槓桿率為37%。走勢上，其股價多次跌至1元附近均獲承接，反映1元關支持力不俗。

此外，營運成本、資本開支等成本上升，加上對2020年推出5G網絡及額外的頻譜攤銷，導致折舊及攤銷上升4%，最終導致股東溢利錄得按年下跌79%。

從這份中期業績看，未來集團業務的增長點落在通關憧憬以及漫遊服務的復甦，而本次出現的額外折舊及攤銷，預期將在未來的年份持續反映。

然而，本輪業績一個重點，是集團宣布派發中期股息與去年同期相若，同時預期將維持派息在2020年的3.61億元水平，直至股東應佔經常性溢利超過3.61億元。換言之，不管集團未來的盈利水平如何，集團以去年全年派息金額(約每股0.0749元)作為未來的底線，而於今年6月30日，集團現金淨額為51.06億元。此外，集團董事會亦宣布上半年派發一次性特別中期股息為每股19.8仙。

預期集團未來對股息的保障將為股價帶來較強支持，而上半年近15厘的股息收益率，亦顯得較為吸引。

光大新鴻基證券策略師 伍禮賢

(作者為註冊持牌人士，沒有持有上述股份)