【星期一‧炒啲乜】阿富汗政局不穩 恒指再試兩萬五關？

美國聯儲局主席鮑威爾在全球央行年會上稱，可能在年內開始縮減買債計劃，並強調此非加息信號。此番偏「鴿」言論暫緩投資者對「收水」的憂慮，利好美股三大指數上周五(27日)揚升，其中納指及標普更同創收市新高。

相反，近期中國政府監管政策多方位頻頻出招，拖累多個板塊股份受壓，其中尤以科網股股價最傷，中港股市表現失色，內地滬綜指僅於3,500點上落，港股上攻27,000點不果，並受制於26,000點關。分析料內地監管似未肯收手，恒指有機會下試24,700點始見支持。

阿富汗境內局勢動盪，美國總統拜登已要求制定反擊計劃，勢波及全球政經變化，即將踏入9月份，投資者不妨參考以下專家的財經分析及建議，做好風險管理。

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