收歸國有！內地下令國企將數據遷出阿里及騰訊的雲服務

據媒體報道，天津國資委上周五(27日)發布網路通知，下令國企不得建立新數據中心、購買伺服器或採購其他儲存硬體。天津市政府所屬企業禁止與華為、阿里巴巴、騰訊、中國聯通、中國移動及中國電信經營的公共雲端平台簽屬新租用合約或展延合約，該文件日期為8月12日。

報道指出，儲存在該等平台的數據必須在現有租約到期兩個月內遷移至國資委控制的數碼基礎設施，轉移最後期限為明年9月底。該網路通知指出，國有企業的數據是國家資產，因此必須受到監督。

國資委監督內地97家最大工業公司，包括中石油集團、寶武鋼鐵集團以及中國移動等，控制的資產規模達70萬億人民幣。國資委沒有提供其雲端服務，以及如何有別於上述3家國有電信營運商的細節。

根據IDC數據顯示，就基礎架構即服務(IaaS)而言，去年第四季阿里巴巴以40.6%的市佔率領導市場；其次是騰訊與華為，各佔11%；中國電信以8.7%排名第4。