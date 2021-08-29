深圳再遏樓市！地皮及住房限價　反彈恐不存在

內地傳媒報道，深圳打壓樓市措施未完！繼8月26日杭州對土地拍賣相關規則進行調整，並重新發布第二批住宅用地集中出讓公告後，深圳也連出4招，手法與杭州類似。

周日(8月29日)，深圳市規劃和自然資源局微信公眾號發布《深圳重新發布第二批次居住用地集中掛牌出讓公告》。此次涉及的出讓地皮不變，共22宗，總用地面積約83.4公頃。與杭州相似，深圳此次也將土地溢價率上限下調，在地皮達到溢價率上限後採用「搖號方式」確定競得人。不同的是，深圳此次還進一步下調了住房銷售限價，通過價格引導進一步穩定市場購樓預期。

據公告，深圳此次主要是從競投者資質條件和准入要求、優化土地競價方式、進一步下調住房銷售限價、嚴格落實購地資金審查機制、強化企業信用約束等5個方面，對土地拍賣規則進行了調整。

具體而言，首先是在競投者資質條件和准入要求方面，本批次用地競買申請人須具有房地產開發資質，同一企業及其控股的各個公司，不得參加同一宗地的競買，同一企業及其控股的各個公司，參與本批次用地競買最多可競得3宗用地(含聯合競投)。

其次，在優化土地競價方式，合理限定土地溢價方面，深圳此次在保持掛牌起始價不變的基礎上，地皮溢價率上限統一由45%調整為15%，達到溢價率上限後，南山T403-0401宗地、龍華A916-0572宗地(2宗全年期自持租賃住房用地)直接採用「搖號方式」確定競得人，其餘用地採用「競自持租賃住房+搖號」方式確定競得人(最高不超過該宗地普通商品住房面積的40%)。

重點來了！為強化「房地聯動」，深圳要求本批次用地普通商品住房銷售限價在原限價基礎上下調3至9.2%不等；安居型商品房銷售限價在原限價基礎上下調2.8至9.1%不等，通過價格引導進一步穩定市場買樓預期。

此外，深圳將建立「先承諾後審查」的工作機制，競投申請人需承諾購地資金來源不屬於股東違規提供的借款、轉貸、擔保或其他相關融資便利等，不屬於金融機構各類融資資金，不屬於房地產產業鏈上下游關聯企業借款或預付款，不屬於其他自然人、法人、非法人組織的借款，不屬於競買企業控制的非房地產企業融資等；市金融監管局組織相關金融監管機構開展競得人購地資金審查工作。

深圳將強化企業信用約束，審查發現競投(得)人不符合競買准入條件或不踐諾的，將採取取消其競投資格、沒收競買保證金、1年內禁止該企業參加深圳市國有建設用地競買活動並向社會公開等相關懲戒措施。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，深圳此次土拍規則的調整基本上貫徹了國家土地出讓長效機制的相關內容，其最大的看點在於首次明確下調住房銷售限價。他表示，在新房全面限價，價格審批比較嚴格的情況下，此次深圳土拍政策調整意味着深圳建立起「地價-樓價」聯動控制的商品房新模式，房價地價進入全面管控階段，樓市更加強調公共屬性。

未來，深圳的新樓價格有望下降。同時，考慮到深圳的二手樓價格管控也在進行，新樓和二手樓價格聯動控制的價格形成機制也已經形成，樓價再次反彈的可能性已不存在。