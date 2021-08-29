天水圍Wetland Seasons Bay推123伙價單 入場費430萬元
2021年08月29日 17:28
東網電視更多新聞短片
新地副董事總經理雷霆(左)
新盤推售氣氛熱烈。新鴻基地產(00016)發展的天水圍Wetland Seasons Bay第1期周日(29日)公布加推第六號價單，涉及123伙，當中有14伙特色戶，實用面積268至795方呎，涵蓋開放式至四房間隔，扣除最高折扣17.5%優惠，折實平均呎價15,492元，折實呎價13,432元至18,813元，折實售價430.16萬元至1,174.98萬元。項目現仍繼續接受認購登記，料最快周末進行第三輪銷售。
第6號價單包括首次推出的開放式戶，入場單位為第5A座1樓B6室，實用面積268方呎，屬開放式間隔，入場費430.16萬元。
新地副董事總經理雷霆表示，項目的次輪銷售300伙昨日(28日)全數沽清，氣勢如虹，項目兩輪銷售套現逾40億元。是次第6號價單整體價格屬原價加推，只有個別單位輕微加價約2%。
新地代理總經理胡致遠表示，昨日有10組買家購買兩戶以上，最高成交價1,003萬元。客源分佈以屯門、元朗及天水圍買家最多、佔55%，新界區客佔15%、九龍區買家佔25%，其餘5%為港島區買家。