天水圍Wetland Seasons Bay推123伙價單　入場費430萬元

第6號價單包括首次推出的開放式戶，入場單位為第5A座1樓B6室，實用面積268方呎，屬開放式間隔，入場費430.16萬元。

新地副董事總經理雷霆表示，項目的次輪銷售300伙昨日(28日)全數沽清，氣勢如虹，項目兩輪銷售套現逾40億元。是次第6號價單整體價格屬原價加推，只有個別單位輕微加價約2%。

新地代理總經理胡致遠表示，昨日有10組買家購買兩戶以上，最高成交價1,003萬元。客源分佈以屯門、元朗及天水圍買家最多、佔55%，新界區客佔15%、九龍區買家佔25%，其餘5%為港島區買家。