北角富澤花園中層單位以1302萬元售出

二手盤源持續減少，買家議價空間不多，北角富澤花園中層單位，放盤約1個月，減價不足4%，終以1,302萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角富澤花園富慧閣中層B室，實用面積約696方呎，套三房改兩房間隔，望園景，原先開價1,350萬元，放盤1個月，減價48萬元或3.6%，終售1,302萬元，實用呎價約18,707元，原業主於2017年11月購入，當時作價1,230萬元，持貨近4年帳面獲利72萬元，期內升值約6%。

●灣仔壹環中層A室，實用面積約862方呎，套三房連工人套房間隔，新近以2,400萬元沽出，實用呎價約27,842元，原業主於2012年9月以約2,122.8萬元購入，持貨約9年帳面獲利約277.2萬元，物業升值約13%，上述為屋苑本月首宗二手買賣。

●西半山碧林閣中低層B室，實用面積約1,544方呎，套三房及工人套房間隔，享山景及海景，以3,200萬元連車位易手，實用呎價約20,725元，新買家屬於用家，見單位附有大露台購入，原業主持貨22年，帳面獲利2,572萬元，單位升值超過4倍。

－－－－－－

九龍區

●啟德嘉匯2座中層D室，兩房間隔，實用面積約485方呎，以約20,000元放租2個月後，吸引外區客洽詢，零議價下租出，實用呎租約41.2元，新租客為夫婦，睇樓1次即決定承租。

●紅磡環海．東岸1C座低層J室，實用面積約217方呎，開放式間隔，望樓景，吸引同區單身客承接上車，成交價438萬元，實用呎價約20,184元，原業主於2015年9月以324.7萬元購入，是次轉手帳面獲利113.3萬元，升值約35%。

●奧運站維港灣10座高層H室，兩房間隔，實用面積約467方呎，以約20,000元放租後，終減價約3,000元，以約17,000元租出，實用呎租約36.4元，新租客為同區客，睇樓1次即決定承租。

●大角咀港灣豪庭6座高層H室，兩房間隔，望內園景，實用面積約326方呎，以約16,000元放租數日後，吸引內地生洽詢，雙方議價後減價1,000元，以15,000元租出，實用呎租約46元，業主於2021年5月以約678萬元購入上述單位。

●長沙灣The Campton近月陸續收樓入伙，本月至今暫錄約16宗租賃成交，平均實用呎租約45元，項目一個高層E室，實用面積約369方呎，一房間隔，擁開放式廚房，附設露台，以16,500元租出，實用呎租約45元。

－－－－－－

新界區

●荃灣全．城滙6座中層C室，實用面積約469方呎，一房間隔，以932萬元成交，實用呎價約19,872元，原業主於2017年9月以764萬元購入，持貨4年帳面獲利168萬元，期內升值約22%。

●屯門居屋兆康苑N座高層1室，實用面積約447方呎，兩房兩廳設計，新買家為區內客，為鄰近上班地點，可節省通勤時間，加上原業主累減18萬元，決定於已補價自由市場以482萬元購入上址作自住用途，實用呎價約10,783元。

●屯門叠茵庭7座高層H室，實用面積約381方呎，日前獲區外客垂青，而原業主調整價格，減價22萬元，上述買家遂便決定以588萬購入上址作自住之用，實用呎價為15,433元，屬市價。

●屯門珀御連平台特色戶，實用面積約362方呎，一房一廳間隔，區內首置客見單位附設發展商裝修，可即買即住，決定以575萬元購入上址作自住之用，實用呎價約15,884元，原業主於2017年以約543萬元購入，是次轉手帳面只獲利約32萬。

●天水圍嘉湖山莊麗湖居10座中層F室，實用面積約442方呎，兩房間隔，外區客見屋苑鄰近小朋友上學地點，方便往返，加上業主有1,000元的減價空間，決定以月租10,000元即睇即租，實用呎租22.6元，如以現時同類型單位的銀行估價約533萬元計算，租金回報率約2.3厘。

●元朗采葉庭8月累錄約7宗買賣，包括15座中層F室，實用面積約509方呎，兩房間隔，叫價720萬元，減價8萬元，以712萬元成交，實用呎價約13,988元，新買家為年輕上車客，。

●上水居屋旭埔苑G座中層5室，實用面積約546方呎，兩房間隔，於已補價自由市場以532萬元沽出，實用呎價約9,744元，原業主於1994年8月以約162萬元購入，當時已補地價，持貨至今約27年，轉手帳面獲利約370萬元，升值約2.3倍，屋苑現時約有6個單位放售，入場費由550萬元起。

●大埔中心4座中層D室，實用面積約299方呎，兩房間隔，望遠景，原先開價520萬元，放盤約4個月，象徵式減價5萬元，減幅1%，以515萬元沽出，實用呎價約17,224元。

●沙田好運中心楓林閣中層F室，實用面積約334方呎，兩房間隔，議價後以580萬元易手，實用呎價約17,365元，原業主於2009年以182萬元入市上址，持貨12年帳面獲利約398萬元離場，單位升值約2.2倍。

●沙田第一城1座中層F室，實用面積約451方呎，三房間隔，望園景，放盤3個月，當時叫價790萬元，減價16.2萬元，以773.8萬元沽出，實用呎價約17,157元，原業主早於1997年7月購入，當時作價343萬元，持貨24年至今沽售，帳面獲利430.8萬元離場，期內升值逾1.2倍。

●馬鞍山迎海‧駿岸6座低層B室，實用面積約823方呎，三房間隔，望園景及海景，原先叫價1,300萬元，放盤近1年，減幅2.31%，獲買家以1,270萬元承接，實用呎價約15,431元，原業主於2015年11月購入，當時作價1,149萬元，持貨5年多帳面獲利121萬元，期內升值約11%。