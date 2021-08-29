一手市況暢旺 周末兩日錄得逾340宗成交
2021年08月29日 21:42
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新盤市場戰況持續升溫，各發展商連環加推新單位，其中位於啟德的THE HENLEY III和天水圍Wetland Seasons Bay第1期料最快本周末開售，黃竹坑站揚海亦有望短期內公布再加推單位。一手市況暢旺，過去兩日錄得逾340宗成交。
●天水圍Wetland Seasons Bay推123伙價單 入場費430萬元
新盤推售氣氛熱烈。新鴻基地產(00016)發展的天水圍Wetland Seasons Bay第1期周日(29日)公布加推第六號價單，涉及123伙，當中有14伙特色戶，實用面積268至795方呎，涵蓋開放式至四房間隔，扣除最高折扣17.5%優惠，折實平均呎價15,492元，折實呎價13,432元至18,813元，折實售價430.16萬元至1,174.98萬元。項目即日接受購樓意向登記，將視乎收票情況考慮加推單位，最快本周末進行第三輪銷售。
第6號價單包括首次推出的開放式戶，入場單位為第5A座1樓B6室，實用面積268方呎，屬開放式間隔，以現金付款計劃計算，折實入場費430.16萬元，呎價約16,050元。
新地副董事總經理雷霆表示，項目的次輪銷售300伙昨日(28日)全數沽清，氣勢如虹，兩輪銷售為集團套現逾40億元。由於新價單單位的景觀及座向更佳，故屬原價加推，只有少部份單位輕微加價約2%。
新地代理總經理胡致遠表示，昨日有10組買家購買兩戶以上，最高售價單位為第3A座7樓C1室，成交價1,057.8萬元。客源分布以屯門、元朗及天水圍買家最多、佔55%，新界區客佔15%、九龍區買家佔25%，其餘5%為港島區買家。
●啟德THE HENLEY III推2號價單 最快本周六賣樓
市區新盤推售氣氛熾熱。恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY III周日(29日)公布第二張價單，加推45伙，涵蓋開放式至兩房單位，實用面積238至540方呎，扣除最高折扣5%優惠，折實售價由669.18萬元至1,803萬港元，折實呎價由25,246元至33,385元，折實平均呎價28,682元。
第二張價單包括14個開放式、25個一房單位及6個兩房戶，入場單位為第3B座31樓E室，入場費669.18萬元，實用面積238方呎，屬開放式間隔。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，新價單整批單位以定價計算，市值約4.71億元。當中包括全新推出戶型及向啟德體育園與維港海景單位，故其價格水平大致上調約1.7%。
資料顯示，THE HENLEY III的首張價單涉及81伙單位，折實平均呎價28,200元。
林續指，項目三天共錄得446個認購登記，對項目銷情有信心，料未來兩天會公布銷售安排及推出第三張價單，有機會加價5%，最快本周末賣樓。
●揚海已錄逾2000個意向登記 30%為大手客
由信和置業(00083)及嘉里建設(00683)等發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，開價後市場反應理想。嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪表示，項目至今已錄逾2,000個意向登記，大約為超額認購10倍。客人中約80%為港島客，並以南區及中西區為主，當中有30%為大手客，意向購入1個以上單位。
他續稱，示範單位由開放以來至今，已有錄逾1萬參觀人次，很多客戶查詢四房戶資料，或短期內會有相關公布。而項目第1及2號價單共有188伙，平均呎價32,069元。
●白石角逸瓏灣8月內售出24伙 套現逾4億元
一手新盤成交暢旺。信和置業(00083)旗下大埔白石角逸瓏灣8，於8月份售出24伙，套現逾4億元。其中剛售出的第2座19樓D室特色戶，三房連一套房間隔，實用面積919方呎，連656方呎平台，成交價2,251.88萬元，呎價約24,504元，創項目呎價新高。
項目至今已累售512伙，售出逾96%，套現逾50億元。
●會德豐旗下項目沽出3伙 套現3606萬元
會德豐旗下多個項目周日(8月29日)錄得3宗成交，共套現3606.66萬港元。其中與5大發展商合作的西南九龍維港滙I，售出第2座21樓B室，兩房間隔，實用面積489方呎，以1435.94萬元售出，呎價約29,365元。
至於維港滙III亦售出一伙，為第2座15樓C室，兩房間隔，實用面積449方呎，以1235.22萬元售出，呎價約27,510元。
另外，屯門NAPA亦沽出一伙，單位是第5A座5樓A室，三房一套間隔，實用面積779方呎，以935.5萬元售出，呎價約12,009元。
●柏傲莊III單日連錄6宗終止買賣合約個案
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布主動拆卸重建後，連錄終止買賣合約個案，而本月27日單日再增6伙，涉及總成交金額逾1.2億元。
據成交記錄冊資料顯示，上述成交金額最高為項目1A座41樓A室，6月時以2,613.6萬元售出，並選用180天現金優惠付款計劃。以單位實用面積991方呎計，當時成交呎價約26,373元。