一手市況暢旺　周末兩日錄得逾340宗成交

新盤市場戰況持續升溫，各發展商連環加推新單位，其中位於啟德的THE HENLEY III和天水圍Wetland Seasons Bay第1期料最快本周末開售，黃竹坑站揚海亦有望短期內公布再加推單位。一手市況暢旺，過去兩日錄得逾340宗成交。

●天水圍Wetland Seasons Bay推123伙價單 入場費430萬元

第6號價單包括首次推出的開放式戶，入場單位為第5A座1樓B6室，實用面積268方呎，屬開放式間隔，以現金付款計劃計算，折實入場費430.16萬元，呎價約16,050元。

新地副董事總經理雷霆表示，項目的次輪銷售300伙昨日(28日)全數沽清，氣勢如虹，兩輪銷售為集團套現逾40億元。由於新價單單位的景觀及座向更佳，故屬原價加推，只有少部份單位輕微加價約2%。

新地代理總經理胡致遠表示，昨日有10組買家購買兩戶以上，最高售價單位為第3A座7樓C1室，成交價1,057.8萬元。客源分布以屯門、元朗及天水圍買家最多、佔55%，新界區客佔15%、九龍區買家佔25%，其餘5%為港島區買家。

●啟德THE HENLEY III推2號價單 最快本周六賣樓

第二張價單包括14個開放式、25個一房單位及6個兩房戶，入場單位為第3B座31樓E室，入場費669.18萬元，實用面積238方呎，屬開放式間隔。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，新價單整批單位以定價計算，市值約4.71億元。當中包括全新推出戶型及向啟德體育園與維港海景單位，故其價格水平大致上調約1.7%。

資料顯示，THE HENLEY III的首張價單涉及81伙單位，折實平均呎價28,200元。

林續指，項目三天共錄得446個認購登記，對項目銷情有信心，料未來兩天會公布銷售安排及推出第三張價單，有機會加價5%，最快本周末賣樓。

●揚海已錄逾2000個意向登記 30%為大手客

他續稱，示範單位由開放以來至今，已有錄逾1萬參觀人次，很多客戶查詢四房戶資料，或短期內會有相關公布。而項目第1及2號價單共有188伙，平均呎價32,069元。

●白石角逸瓏灣8月內售出24伙 套現逾4億元

項目至今已累售512伙，售出逾96%，套現逾50億元。

●會德豐旗下項目沽出3伙 套現3606萬元

會德豐旗下多個項目周日(8月29日)錄得3宗成交，共套現3606.66萬港元。其中與5大發展商合作的西南九龍維港滙I，售出第2座21樓B室，兩房間隔，實用面積489方呎，以1435.94萬元售出，呎價約29,365元。

至於維港滙III亦售出一伙，為第2座15樓C室，兩房間隔，實用面積449方呎，以1235.22萬元售出，呎價約27,510元。

另外，屯門NAPA亦沽出一伙，單位是第5A座5樓A室，三房一套間隔，實用面積779方呎，以935.5萬元售出，呎價約12,009元。

●柏傲莊III單日連錄6宗終止買賣合約個案

據成交記錄冊資料顯示，上述成交金額最高為項目1A座41樓A室，6月時以2,613.6萬元售出，並選用180天現金優惠付款計劃。以單位實用面積991方呎計，當時成交呎價約26,373元。