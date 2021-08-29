監管疫情收水夾擊！全球金融9月再震　大市考驗22000關

內地連環加強監管科技、教育、醫療等多個行業，市場卻對內地「用心良苦」應對內部經濟結構失衡及外圍挑戰毫不領情，大舉拋售中資股。證券界憂慮，港股下月形勢仍嚴峻，除了監管風波外，還受變種新冠疫情蔓延和美國聯儲局或年內「收水」衝擊，恒生指數隨時要考驗22,000點大關！

聯儲局主席鮑威爾日前暗示今年會縮減買債，但不急於加息。瑞信大中華區私人銀行副主席陶冬撰文分析，鮑威爾上周五演講的措詞顯然是為了避免2013年衝擊新興市場的「縮減恐慌」重演，其明言買債縮減規模與加息時間掛鈎一語，更「為債券市場打下安慰劑」，尤其是疫情重燃和產業鏈樽頸下，之後美國經濟復甦或差過預期。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基預期，鮑威爾很大機會在本港時間下月22日議息後宣布減少買債，惟預期今次「收水」步伐同樣溫和，按上次「收水」經驗，中長線資產市場仍樂觀。以美國息口中長線仍低位徘徊，消費者和企業借貸成本低，可繼續推動美國經濟增長，若再看近期美國經濟數據不俗，預期今季和下季也不會太差，較大風險只是要留意高通脹會否持續。

不過，港股今年繼「7翻身月」變「7反艇月」後，好友期待的反彈僅在8月上旬出現，之後再冧過，一度失守7月低位。整理近20年恒指表現，有3年9月份錄雙位數跌幅，以出現次數計冠絕其他月份。2001年、2008年及2011年，恒指在9月分別單月大跌10.28%、15.27%和14.33%。再者，恒指今年由6月開始連跌3個月，過去20年這情況曾出現4次（2001年、2002年、2015年和2018年），之後緊接的9月全數下跌。

艾德證券期貨聯席董事陳政深坦言，本月美股未見太受美國聯儲局有意提早「收水」的憂慮影響，反映投資氣氛並不差，只有港股獨弱，資金流走，主因是市場對港股原先的估值尚未反映政策風險，但經過教育板塊可因政策因素而暴跌，外資難免會對中概股重新估值。以重磅股騰訊控股（00700）為例，即使早前估值已跌至比金融海嘯時更低殘的水平，亦難以吸引大量資金撈底，意味投資者不欲冒政策風險。

他預料，資金信心薄弱的情況在下月很難扭轉，流走的外資不太可能短時間回來，保守看恒指有機會下試22,000點。處監管風眼的科技股不宜沾手，欲博反彈亦要嚴守止蝕；目前投資者應保留一定現金水平，並於組合內持有一部分黃金，應對動盪市況，就算是汽車和新能源等有機會受內地政策扶持的板塊，亦不宜瞓身。

獨立股評人沈慶洪表示，港股經過一輪調整後，估值已下降不少，恒指在25,000點水平的市帳率約一倍，按過往經驗離見底不遠，中長線買入具吸引力，就如去年3月環球股市因疫情大流行急插，當時恒指跌穿市帳率一倍，大市隨後見底回升。

然而，對市況最有利的當然是監管細節盡快出台，但目前看機會不大，下月恒指反彈上26,200至26,300點水平已會遇上阻力。「金九銀十」傳統上有利內需股，汽車和新能源股份亦較受政策扶持，惟要注意，大市積弱下，這些股份也有下跌風險，差在跌幅較小。

地緣政治風險方面，內地本月中未有將《反外國制裁法》引入香港，林樵基表示，其影響不會太大，以《港區國安法》去年生效為例，市場很快已把焦點由政策放回經濟和企業盈利基本面上。

陶冬反而擔心美國總統拜登上任不久即在阿富汗「搞出個大頭佛」會衝擊其內政，包括其兩份財政刺激方案，事關美軍在喀布爾受襲一事，可能會令這位以「處事圓滑、擅長外交」見稱的老政客在美國人目中的地位一落千丈，入主白宮首百日憑着抗疫和發放救濟所營造的密月期恐怕已結束，更不用說他急急撤軍會予歐洲盟國「有事先跑」的印象，打擊歐洲對美國的信賴。