聯儲釋「鴿味收水」信號　8月非農具啟示作用

市場對美國聯儲局主席鮑威爾充滿「鴿味」的「收水」言論受落，標指和納指上周五齊創收市新高，其中標指首次於4,500點以上收市，全周漲1.53%。由於鮑威爾僅暗示年內縮減買債，但未有具體時間表，市場現時聚焦本周五公布的8月份非農業職位數據，認為會對何時啟動縮表具啟示作用。

鮑威爾上周五於Jackson Hole央行年會上表示，通脹已取得足夠進展，但距離最高就業的目標仍有很長的路要走。嘉信理財金融研究中心定息收入策略師瓊斯表示，若即將出爐的就業數據強勁，聯儲局可能最快9月會議宣布縮減買債，而若數據較預期疲弱，該局可能會推遲至12月才宣布。

經濟師預期，美國8月非農職位增長72.8萬個，較7月時的94.3萬個放慢，失業率料再降0.2個百分點至5.2%。非農職位數據前，周三還會有美國8月ADP私人職位增長數據。摩根士丹利投資管理全球定息收入宏觀策略主管卡倫更稱，由於額外失業救濟措施直到9月初才真正結束，故要到10月份就業數據出爐，才能對9月份數據有真正的理解。

道富投資策略師阿羅內指出，聯儲局討論「收水」之際，雖然牛市形勢仍然鞏固，但大市難以一直向上，美企第三季業績以及高管對明年業務前景的評估將是一大風險，預期9月和10月股市將變動波動。他舉例，大型科企上季業績強勁，但預期未來數季增長將放慢，令投資者失望，若情況蔓延至其他行業，可以想像市場會有甚麼反應。

對於鮑威爾堅稱通脹僅屬短暫，美國前財長薩默斯更坦言鮑威爾可能誤判背後風險，指出疫情引發的結構性改變，可能造成失業率大幅上升，若通脹不過高經濟還承受得住，但令人擔心的是解讀通脹形勢時犯下某種典型錯誤。白宮管理及預算辦公室上周五將美國第四季通脹預測由原本的2%大幅上調至4.8%，明年第四季料回落至2.5%，仍高於原本預測的2.1%。

不過，不少市場人士認為，現在距離聯儲局加息仍然非常遙遠，幣策最少未來一年維持寬鬆，利好高風險資產。National Securities策略師霍根估計，即使聯儲局開始縮減買債，距離完全停止仍有很長的路，其資產負債表仍將擴大約7億美元。