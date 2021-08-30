花旗商業銀行冀5年全球收入倍增

花旗商業銀行香港區主管郭炬廷接受訪問時表示，資本市場保持活躍，帶動該行上半年收入按年增20%。集團明年開始實施5年計劃，目標是2027年全球花旗商業銀行收入倍增。基於香港區過去5年收入年複合增長率(CAGR)約15%，有信心香港可達成目標，將因應業務發展增聘100人。

他形容，上半年該行做了15宗包括美國和香港首次公開招股(IPO)，以及債券發行等生意，其中最大一單是規模11億美元的無人駕駛貨車公司的IPO。展望下半年市況，他坦言難以預測，對資本市場未感樂觀，加上新客戶平均需要2.5年才開始帶來收益，下半年收入增幅料收窄至15%。

疫情下該行客戶仍可透過數碼渠道開戶，推動去年新企業客戶按年增長20%，內地企業佔大多數。在高基數效應下，上半年新企業客戶按年增10至15%。財資客戶方面，上半年客數增加13%，業務收入則按年升16%。

他稱，企業客戶日益重視數碼化，去年第三季起，該行於香港、澳洲、印度及新加坡推出數碼開戶服務，在港已有500名新客戶使用。該行將繼續擴充服務至貸款及投資組合管理，數碼貸款服務會首先在香港推出。他透露，該行去年貸款增長雖微跌，但今年上半年轉升約5至6%，全年料增10%。

香港作為花旗其中一個關鍵戰略市場，他表示，本港作為企業財資中心、離岸人民幣業務中心和重要新股市場的地位堅定，增長前景樂觀。花旗商業銀行香港區擬於未來兩年聘請100人，料6至7成為前線人員。他透露，今次會嘗試各行各業吸納人才，例如醫療保健、生物科技和電子商務等，未來5年亦會在新加坡、中國及印度加大投資。