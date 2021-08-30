鄭州銀行建議變更外部審計機構

董事會審議通過了《關於聘請鄭州銀行股份有限公司2022年度外部審計機構的議案》，同意聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2022會計年度境內審計機構並提供內部控制審計服務，以及聘請安永會計師事務所為公司2022會計年度境外審計機構，任期自公司2021年度股東周年大會結束起至2022年度股東周年大會結束時為止。預期2022會計年度的總費用509萬元人民幣(下同)將包括財務報表審計費用459萬元及內部控制審計費用50萬元。

公司已就建議變更審計機構事宜與畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)及畢馬威會計師事務所進行了溝通，畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)及畢馬威會計師事務所未對建議變更審計機構事宜提出異議。董事會亦確認，畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)仍為公司2021會計年度境內審計機構以及畢馬威會計師事務所仍為公司2021會計年度境外審計機構。上述議案尚需提交公司股東大會審議批准。