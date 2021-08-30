道指升242點　油金上揚

●踏入亞洲時段，美匯指數報92.68；港匯見7.7870；離岸人民幣(CNH)報6.4609；美元兌日圓處109.86；歐元企1.1797，英鎊報1.3763。金價升至1,821.25美元。布油報72.63美元，紐油企69.42美元。比特幣企4.89萬美元。道指期貨上升。

●道指上周五(27日)收報35,455點，升242點或0.69%；標指收報4,509點，升39點或0.88%，創收市新高；納指收報15,129點，升183點或1.23%，亦創收市新高。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報25,376點，跌30點或0.12%。

●即月恒生指數夜期收報25,425點，升59點，高水17點，成交10,127張。

●美國聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole央行年會表示，可能會在今年開始縮減買債規模，但強調減買債並不傳遞加息時間，美國就業市場繼續取得進展，通脹朝着目標回落。

●美國7月份個人消費支出按月增長0.3%，預估為0.4%。 7月份個人收入按月增長1.1%，預估為0.3%。

●美國商務部上周五公布的數據顯示，貿易逆差縮窄至864億美元，6月修正後為921億美元。進口下降1.4%，至2,339億美元；出口上漲1.5%，至1,476億美元。

●美國電商巨擘亞馬遜加入「先買後付」服務。

●港產人工智能(AI)獨角獸商湯科技聯交所遞交上市申請，採用同股不同權(WVR)架構，集資至少20億美元(約156億港元)。

●美國聯儲局理事沃勒指出，如果下周五美國就業報告顯示8月份新增職位至少達85萬個，那麼聯儲局將能夠在今年秋季開始減少其每月1,200億美元的資產購買規模。

●外媒報道，美國白宮發布一份報告，預測截至9月30日的2021財年，美國政府預算赤字將達到3.12萬億美元，相較於5月時公布的預期數字降低了5,550億美元。

●紐約10月期油收報每桶68.74美元，升1.32美元或1.96%；布蘭特10月期油收報每桶72.7美元，升1.63美元或2.29%。

●紐約12月期金收報每安士1,819.5美元，升1.4%，全周計累升約2%。

●英國富時100指數收報7,148點，升23點或0.32%；法國CAC指數收報6,681點，升15點或0.24%；德國DAX指數收報15,851點，升58點或0.37%。