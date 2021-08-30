港樓高處不勝寒　會否成為內地打擊對象？

代理樓價數據已升破歷史頂點，差估署數據破頂亦指日可待。許多人會問，為何這麼明顯的向好信號不寫，反而經常唱淡？這個問題非常「高汁」，為何總是捨易取難？總是看不見最唾手可得的資訊？總是不懂跟大隊？正正因為市面上的利好資訊已經俯拾皆是，多小弟一個唔多，若連小弟都隨波逐流，市場可能就再沒有唱淡的聲音了。因此，總要有人在飽受恐懼行銷的香港樓市中，提供令首置人士能冷靜考慮清楚的樓市資訊。

近期樓價指數見新高，卻不代表整體樓市向好。事實上，港樓面臨重大的政策風險，近日內地當局提倡「共同富裕」的發展理念，具體政策就不詳述，有興趣的看官可自行上網查看。簡單來說，就是透過改革令貧富不再懸殊。換言之，許多樓市KOL認為中港兩地通關後，將有內地人大舉來港買樓的想法，已經付諸東流。

事緣全球各國政府為了維護稅制完整，早年已推出適用於金融機構的資料收集及申報新規定，名為「共同匯報標準」(簡稱「CRS」)，而香港、中國內地都已在列。換言之，內地人走資來港一早失去隱匿資產的效果，反而在內地公布「共同富裕」後，仍來港買樓走資，用內地術話來講，叫頂風作案，試問哪有富豪不避嫌？意圖靠內地人炒高香港樓價，其實是緣木求魚。

再者，內地對打壓樓價的決心不能睇小。早前各地方政府叫停今年的第二次集中供地，引起市場猜測。終於上周四(26日)廣州率先重啟集中供地，不過卻多了許多新規，看來是為了作出修訂而延遲供地。新規包括嚴格限制高價地，地皮成交溢價率需控制於15%以內；還有「限房價」、「限首套房銷售對象」、「一次性報價」等銷售方式，同時推出租購併舉的制度，增加租賃住屋或保障性租賃住屋等。

除了硬性規定，內地官媒亦曉以大義，呼籲應從經濟全局的角度思考土地和房地產問題，地方政府要改善財政收入結構，擺脫過度依賴土地財政的現狀；令金融「活水」更多流向實體經濟；不能玩數字遊戲，通過提高起拍價等方式調整溢價率，更不能利用各種名目增加實際地價。換言之，當局已看清楚樓市虛高，對實體經濟有害，對社會穩定不利。於是，寧願減少土地收入，亦要在「面粉」上下功夫，再輔以規範「面包」價，意圖穩定樓價，不讓其大升。

一番操作下來，國內樓市龍頭深圳的二手交投資量大跌80%，部分地區的樓價由高位直插20%，二手市況陷入停頓，失去套現機會，未來只住不炒。此時此刻，香港卻樓價指數見新高，隨時成為帶動內地樓價向上的領頭羊，港樓會不會成為下一個打擊對象？各位不妨自行思考一下。在此奉勸心急上車的首次置業人士，目前借9成按揭買樓，形同借盡孖展買入一隻已經升了很多倍的細價股，股價下塌只是時間問題，既然不是識於微時，就無謂高追。至於換樓人士就不同，就算大跌也只是失去早年贏來的利潤，承受能力遠比首置人士高！因此，買樓與否，最終要視乎自己的負擔能力。

東網產經專欄作者 林南冧