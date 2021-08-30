瑞銀財富管理：亞太市場分散布局降風險

變種病毒Delta的傳播是導致經濟活動下滑的主要原因，而新增確診病例數上升、經濟重啟延遲、中國監管風險等不利因素導致風險偏好下降。不過，市場也有好消息，亞洲多地的疫苗接種率正在迅速提高，包括區內最大的幾個經濟體。中國決策者如何在社會平等、自主創新、國家安全與經濟增長之間達成平衡，愈來愈受到關注。

亞洲金融市場又度過了艱難的一個月，MSCI亞洲(日本除外)指數本季(7至9月)迄今下跌了9%，同期亞洲高收益債券指數下跌1.9%。亞洲最大且最重要的股票市場──中國市場繼續下行，MSCI中國指數在7月份大跌14%，8月亦延續跌勢。新增確診病例數上升、經濟重啟計劃延遲、中國監管風險等不利因素，削弱了投資者的風險偏好。

變種病毒Delta的傳播，是導致經濟活動下滑的主要原因。由於新增確診病例數上升以及出行限制升級，包括中國和新加坡在內的亞洲大多數國家和地區的經濟復甦進程都已延遲。因此，下調對中國2021年和2022年GDP增長的預測，同時也下調對亞洲(日本除外)的預測。

與此同時，中國監管行動的不確定性已導致受波及行業的估值創下新低。雖然還不能確定監管收緊趨勢何時會緩解或停止，但確實知道有些行業將在監管的重拳之下，而另一些行業則較不受影響甚至在政策扶持範圍內。可以說，沒有甚麼時候比現在更難駕馭中國市場了。

不過，市場也不是沒有好消息。亞洲多地的疫苗接種率正在迅速提高，包括最大的幾個經濟體。疫苗接種率較高的經濟體能在未來一個月左右重啟經濟，從而為第四季及之後的復甦提供助力。例如一旦印度疫情出現轉機，且出行限制得以放寬，因疫情而中斷的經濟復甦恢復起來會有很快。

因此，雖然短期內仍可能面臨壓力，但對今年底、明年初經濟更趨活躍充滿信心。這種環境應該有助於企業獲利增長以及股市度過不確定時期。總體上，仍對亞洲(日本除外)股票持正面看法，偏好印度和馬來西亞，看好印度是因為該國經濟復甦動能強勁，看好馬來西亞是由於該國疫苗接種率迅速提高，且估值便宜。

建議布局於經濟重啟和再通脹受惠股，在未來12個月，這些類股的平均每股收益(EPS)增長率將達到50%。在全球布局方面，依然看好日本(因其復甦前景樂觀)以及多個長期主題，例如5G、數碼訂閱和網絡安全。一如既往，在當前這種疫情不時突發、政治風險難以預料的環境下，分散投資仍是上策。

第二季財報季已拉開序幕，近半數上市公司已經公布業績。總體而言，在金融、材料和房地產等再通脹行業的帶動下，第二季獲利較去年同期劇增60%，符合市場預期。未來企業獲利增長將回歸常態。2021年企業獲利增長有望達到10年來最快(28.5%)，預計明年將回歸更接近常態的水平(但仍為強勁的兩位數增長)。由於利潤率可能將見頂，近期營收增長將成為2022年獲利表現的主要驅動力。北亞市場可能將在明年引領增長，獲利增速有望達到12.3%，其次是印度和東南亞市場(增長7.5%)。從行業來看，2022年非必需消費和IT行業的獲利增長可能最快。

至2022年6月，亞洲(日本除外)股票預計將實現中高雙位數回報，這得益於估值相對具吸引力(較全球同類股份低約40%，而歷史折價幅度為23%)、穩健的盈餘增長以及自由現金流增加。未來3至6個月，仍青睞分散配置於再通脹受益股和優質周期股。儘管近期主要亞洲市場的新冠確診病例數上升可能令經濟重啟暫時延遲，但隨着疫苗接種推進，不會動搖復甦進程。

鑑於獲利穩健復甦且估值相對具吸引力，金融、材料和工業的部分股票具戰術性上行空間。又看好估值合理的互聯網平台龍頭以及部分周期性科技行業。結構性主題方面，例如亞洲訂閱經濟中的龍頭企業、中國綠色科技、5G供應鏈、中國數碼經濟以及東盟(ASEAN)新經濟等。

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室