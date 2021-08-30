陳正犖：疫情反彈　限制澳元表現

Jackson Hole全球央行會議之後，9月份仍有一定的不明朗因素，有機會導致市場風險上升和短期美元走強。

當中影響市場的因素包括：聯儲局釋放信號，即使與變種病毒Delta相關的憂慮持續，但亦會逐步減少買債，美國債務上限問題或引發市場風險升溫，中國經濟放緩並可能影響世界其他地方，而歐洲央行在9月會議上可能更偏向鴿派，加上9月26日德國大選結果的不確定性增加，英國政府補貼勞動市場的措施結束亦會於9月結束，令英國就業前景有不確定，以及澳洲及新西蘭因變種病毒擴散或令封城風險加大，貿易條件亦可能惡化。

其中Delta病毒在澳洲的擴散，已令悉尼的封鎖措施延長至9月底。市場預計澳洲可能會出現技術性衰退，澳洲央行亦有可能會延後縮減買債時間表，由之前預期9月或11月，延至2022年第一季，利淡澳元。澳元兌美元重要阻力區或為0.7290至0.7305，為下降通道頂部和今年7月低位的交匯處，支持位或為下降通道底部的0.7110，以及三重支持區的0.6991至0.7032，為2019年12月高位、2020年9月和11月低位。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖