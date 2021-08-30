通脹來襲　愛啡一族面臨「捱貴啡」？

面對全球通脹，首當其衝的可能是「愛啡一族」。極端天氣影響世界各地農業，咖啡的原材料成本，包括咖啡、奶及糖的價格正在飆升，升幅甚至跑贏平均通脹。加上高昂的運費，跨國消費品企業聯合利華警告，大宗商品和運輸成本增幅是10年內最大。從長遠來看，消費者很有可能會為咖啡通脹「埋單」。

【咖啡豆】巴西天氣極端 收成損失恐18年最傷

根據荷蘭合作銀行（Rabobank）的數據，今年全球咖啡消費量預計將增長2.42%。不過，全球最大的咖啡生產國巴西，正經歷一個世紀以來最嚴重的旱災。巴西咖啡樹最關鍵的開花期由9月開始，缺乏降雨可能會影響咖啡樹開花，並進一步抑制咖啡產量。

此外，最近在巴西發生的霜凍事件亦凍壞咖啡樹，影響收成，有當地農業組織表示，巴西過去一個月氣溫突然波動，導致阿拉比卡（Arabica）咖啡種植區的樹木嚴重落葉。據美國農業部統計，巴西今年的咖啡豆總收成恐將下降，並料創2003年以來的最大按年降幅。

至於全球最大羅布斯塔（Robusta）咖啡生產國越南，同樣面對出口量減少，原因是亞洲貨櫃短缺，限制當地咖啡出口。今年首7個月，越南咖啡累計出口量按年下降8.1%，即是咖啡貿易情況甚至差過疫情肆虐期間。

國際咖啡組織（ICO）將其全球2020/21年度咖啡庫存量預測，由先前估計的226萬袋下調至202萬袋，同一時間，全部4類咖啡的價格均大幅上漲，使8月份咖啡價格指數有望再創2014年以來新高。

上月，巴西主要品種阿拉比卡咖啡豆的價格達到5年以來最高。過去3個月，紐約交易的阿拉比卡期貨上漲超過兩成，至每磅1.84美元。倫敦交易的羅布斯塔期貨，即一種普遍較便宜，通常用作即溶咖啡的品種，7月底更高見每噸1,992美元，價格創2017年以來最高。

來貨成本飛升，意味着無論是想去咖啡店點一杯精品咖啡的文青，抑或是只買一盒即溶咖啡的消費者，都很可能面對加價風險。事實上，咖啡價格指數已經較10年平均價格高出15%，而且仍處於向上趨勢，對已「捱貴貨」大半年的零售商來說，加價只是時間問題。

【牛奶】養牛飼料趨貴 生產成本增 供應短缺

美國勞工統計局數據顯示，今年的牛奶價格比疫情前的2019年上漲了7.78%。事實上，今年生產牛奶的平均成本已大幅攀升。根據對生產商進行的調查，與一年前相比，美國奶牛農場的平均工資雖已增長10至15%，燃料價格亦已上漲超過35%，但仍呈現上升趨勢。

不過，奶源漲價的主要原因，是作為飼料的玉米及豆粕價格飆升，飼養奶牛成本增加，抑制奶農的利潤，再加上疫情影響勞動力，使牛奶的產量顯著減少。

雖然2020年以來，奶價的上漲幅度仍略較物價指數的漲幅低，但有調查發現，未來幾個月，牛奶交易量料將會隨着更多餐廳回復正常營業而增加，同時消費者預計，牛奶會因疫情相關的促銷優惠減少而變相加價。

荷蘭合作銀行早前發表報告指，主要牛隻飼料種植區天氣惡劣導致的供應短缺，加上奶製品的強勁需求推動價格攀升。荷合銀行預計，飼料價格將保持堅挺，並持續至明年，對奶農的利潤造成壓力。

7大奶源地供應僅升1%

報告又預計，今年下半年中國牛奶進口需求可能會減少。荷合銀行預測，直至2022年下半年，7大奶源產地（美國、歐盟、新西蘭、澳洲、巴西、阿根廷和烏拉圭）的供應量按年僅增長1%。

【糖】年內漲價三成 受累商家轉製乙醇

世界上最大的糖生產國和出口國是巴西，佔總產量的21%和總出口45%。由於巴西遭受嚴重霜凍和旱災的影響，導致食糖產量大幅下降，加上乾散貨（包含食糖）運費不斷上漲，糖價今年以來已經上漲約30%。

全球主要糖貿易商Wilmar將2021/2022榨季巴西中南部的甘蔗壓榨量預測降低到4.9億至5億噸，遠低於上一個榨季的6.05億噸；產糖量下調到2,800萬噸，較上榨季減產近千萬噸。

更加嚴重的是，巴西下一年度的甘蔗生長也將受到影響，因為未成熟的甘蔗莖部更易受到霜凍傷害，是推動國際糖價走高的主要原因。另方面，巴西5月時眼見乙醇價格創20年新高，大量工廠可以開始將更多甘蔗加工成為有利可圖的乙醇，而非食用糖，使糖供應進一步減少。

產糖大國之一的印度亦面對同樣問題，印度正推動更多汽車使用由甘蔗製成的乙醇燃料，此舉可能會推升糖價，繼而加劇食品通脹風險。根據其計劃，到2025年，每年將有多達600萬噸的甘蔗用於燃料生產，幾乎是印度目前的總出口量。

印度政府官員表示，由於國際糖價已經大漲至4年半以來新高，10月開始的新榨季當地食糖出口補貼料將會取消，此舉勢令全球食糖供應更加緊張。

另一方面，今年以來全球海運成本不斷上漲，目前從巴西桑托斯港運到中國山東日照港的乾散貨（包含食糖）運費已漲至近11年以來高位。從全球食糖貿易來看，供應緊張及成本激增問題，在短期均難以解決。