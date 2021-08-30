沈振盈：期結後大市始見真章

上周港股作出了報復式的反彈，從低位回升千多點，雖然26,000關口未能收復，但相信市況作出調整後，必定可再展開升勢。

港股今日為期指結算日，從技術走勢看，回升逾千點作出調整，是正常不過的事情。只要調整的幅度不大，恒指守住25,000水平，大方向仍然未變。

若以玄學的角度看，市況仍是反覆未定，到周四後才可安心入市。

本周每日的股巿走勢預測：

周一(庚戌日)：天干屬金地支屬土，土生金之局，市況向好

周二(辛亥日)：天干屬金地支屬水，金生水之局，高開低走，轉勢向淡

周三(壬子日)：天干地支皆屬水，全水之局，市況向淡

周四(癸丑日)：天干屬水地支屬土，土剋水之局，市況先跌後反彈

周五(甲寅日)：天干地支皆屬木，全木之局，走勢向好

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)