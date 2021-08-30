沈振盈：期結後大市始見真章
2021年08月30日 09:00
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上周港股作出了報復式的反彈，從低位回升千多點，雖然26,000關口未能收復，但相信市況作出調整後，必定可再展開升勢。
港股今日為期指結算日，從技術走勢看，回升逾千點作出調整，是正常不過的事情。只要調整的幅度不大，恒指守住25,000水平，大方向仍然未變。
今次反彈浪，新經濟股及科技股表現不俗，相信仍然是未來反彈的動力來源。其實經過今次跌落，很多科技股的估值，已回到了合理的水平，在下跌的空間也不會太大。騰訊控股(00700)及阿里巴巴(09988)相對地變得吸引，仍可視作反彈的主力。其他的板塊，例如電訊板塊及汽車板塊，都不可忽視，始終此等板塊的估值吸引，絕對有上升的潛力。
若以玄學的角度看，市況仍是反覆未定，到周四後才可安心入市。
本周每日的股巿走勢預測：
周一(庚戌日)：天干屬金地支屬土，土生金之局，市況向好
周二(辛亥日)：天干屬金地支屬水，金生水之局，高開低走，轉勢向淡
周三(壬子日)：天干地支皆屬水，全水之局，市況向淡
周四(癸丑日)：天干屬水地支屬土，土剋水之局，市況先跌後反彈
周五(甲寅日)：天干地支皆屬木，全木之局，走勢向好
訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)