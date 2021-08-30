李偉傑：維信金科中期扭虧為盈　首度派息顯信心

期內總收入18.8億元，升56.2%。維信金科主要在內地透過3大信貸產品系列，提供線上消費金融服務，產品均為分期付款方式，分別是信用卡餘額代償產品、消費信貸產品和線上至線下信貸產品，集團在金融科技後監管時代交出上市以來最佳中報數據，印證在新金融行業經過市場整改後，合規且擁有核心競爭力的領先平台仍能够保持穩定可持續的市場發展，加上能把握疫情後消費市場復甦的增長機遇。

期內，集團完成了於2020年下半年啟動的風險管理調整，並將策略重點轉移至更優質的客戶。以數據智能為導向的機構，通過使用動態數據分析及連接優質的獲客渠道，提高運營效率，增強對目標客戶的識別及市場滲透。另外，集團與新渠道例如OPPO、小米及中國電信等的合作是互惠互利。在獲得最佳回報及市場效率，亦加強了與渠道合作夥伴的反饋交流及分析，以便更精準地識別優質客戶。

截至6月底，公司累計注册用戶正式破億，達到1.035億人。期內交易總數目為170萬宗，貸款產品平均限期為9.6個月，平均貸款規模約13,091元，新增信貸金額225.3億元，按年增69.2%，信貸餘額191.2億元，較2020年底增長35.9%。與此同時，集團亦積極進行回購，回購除對股價帶來向上動力之外，回購注銷股份亦可在盈利表現良好時進一步提升每股股份價值，加上業績表現理想首度派發股息，相信可成為股價推動引擎，建議可在50天平均線5.45港元水平開始吸納，初步目標先放在7月橫行區間6.3港元。假若成交配合，有望再試7月高位6.9港元，支持位在5港元。