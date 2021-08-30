【產經直播】比亞迪業績差咪撈貨？

美國聯儲局主席鮑威爾在全球央行年會上表示，可能在年內開始縮減買債，並強調此非加息信號，市場解讀其言論偏「鴿」，惟對港股提振作用不大。本周內地公布PMI數據，若表現麻麻，市場或憧憬內地放寬貨幣政策，呢個焦點是否成市況反彈理由？

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