陳偉明：港股上升乏力　弱勢持續

儘管鮑威爾有減買債的意願，但繼續維持「鴿派」立場，並指收水非加息，美股標指及納指齊破頂，但港股仍然上升乏力，反映港股弱勢持續，不宜寄予厚望，環球資金仍然以美股為主要戰場。

技術上，港股於上周一(23日)正式出現終極死亡交叉，50天線跌穿250天線，而期指前周五(20日)跌穿七絕月恐慌低位24,743後，出現後抽反彈是正常現象，因為出現「終極死亡交叉」後，大概率會出現短期挾淡倉震走淡友，但大趨勢仍然是跌。期指未正式升穿雙底頸線26,722點前，繼續維持保守策略，逢反彈減持，偏高位做淡。

策略上，期指25,800點以上，逐步減持好倉，26,200點以上先Short Call 9月價外1,200點恒指期權，如期指升至26,500點以上，則大膽Long Put 9月價外1,000點恒指期權。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理陳偉明