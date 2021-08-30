官媒：信用應該成為直播電商准入門檻

內地官媒發表評論文章，指隨着直播電商的日益發展壯大，信用應該成為行業的准入門檻。只有進一步規範和明確直播電商中「人、貨、場」等之間的權責關係，才能促進直播電商健康發展，讓大眾真正享受到互聯網帶來的紅利。

評論指，直播帶貨作為互聯網新經濟業態，已經成長為中國電子商務市場最大增長點之一。尤其是2020年以來，許多行業生產和消費受到新冠肺炎疫情影響，直播電商因其特殊優勢呈現爆發式增長。同時，直播電商更高的流量吸引力與流量變現能力也帶來一些問題，如虛假宣傳、不退不換、假冒偽劣等。這些行為及其背後的誠實信用缺失，成為影響行業健康長遠發展的重要因素，亟待規範和引導。

評論續稱，信用的公開和共享是誠信聯合懲戒機制的基礎，主播、商家和直播服務機構的失信行為既要讓社會大眾看到，也要通過信用共享機制被各個平台看到。一方面，應讓消費者的口碑和評價成為直播行業的指針。另一方面，有必要建立聯合懲戒機制。對直播平台來說，應結合主播的信用等級，提供與之相適應的監管等級和權限，確保消費者的正當評價權利並納入直播評價系統，同時在技術上確保信用等級和消費評價公開透明。