【高盛推介】騰訊逆市落後 資金留意好倉
2021年08月30日 11:05
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股於上周三(25日)高見491.6港元的近期高位，收市升約0.6%後連日受壓。當中上周五(27日)失守470元水平收市，跌約1.1%，周一(30日)早段繼續下跌，低開約0.5%後曾跌幅擴大，最低見457.6元，為連續第3日下跌。
騰訊公布，上周五於聯交所回購22萬股，涉資約1.04億元。而本年之今，騰訊已累計回購共89.26萬股，佔公司股本0.0093%。
觀察個股輪證資金流向，可見上周五資金趁低部署好倉，當中認購證錄得約1,090萬元資金流入，為當日第2多資金流入的認股證相關資產。上周五流入牛證的資金則分布在430元以上收回價的產品。
淡倉方面，則見上周五部署熊證的資金主要沽出，並見有部分轉倉至510至515元收回區域的產品。
觀察港股通資金流向，則見上周五北水轉向沽出騰訊，錄得約6.1億元資金淨賣出。
投資者如看好，認購證方面的熱門選擇可留意年期約4個月的騰訊購證(22448)。貼價選擇可留意年期約3個月的騰訊購證(22441)。價外選擇可留意年期約4個月的低面值騰訊購證(21857)。牛證方面可留意屬遠牛的騰訊牛證(60234)，與現價有約38元收回距離。
騰訊購證22448，行使價546.38元，2021年12月10日到期，實際槓桿8倍，熱門條款。
騰訊購證22441，行使價500元，2021年11月24日到期，實際槓桿8.4倍，貼價。
騰訊購證21857，行使價595.5元，2021年12月28日到期，實際槓桿9.1倍，價外、低面值。
騰訊牛證60234，收回價425元，行使價422.2元，換股比率500，槓桿比率11.0倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
騰訊沽證25307，行使價348元，2022年1月26日到期，實際槓桿6.1倍，高槓桿、低街貨。
騰訊熊證61736，收回價490元，行使價493元，換股比率500，槓桿比率13.8倍，新上市貼熊。
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