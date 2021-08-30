【瑞通推介】期結日恒指欠方向　資金傾向開牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局主席鮑威爾提及今年開始縮減買債規模也許合適，但並非加息信號。道指上周五(27日)收報35,455點，升242點或0.7%。恒指上周五好淡角力，收報25,407點，跌7點，錄3連跌。周一(30日)早段好淡爭持，於25,200至25,500點之間上落。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾850萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3,800萬元，反映投資者繼續看淡後市走勢。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價24,000至24,099點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。

科企續受制監管消息。網信辦就互聯網信息服務算法推薦管理徵求意見，另騰訊控股公布加強飯圈亂象整治，涉及明星藝人榜單的小程序下線整改。騰訊日前連續4個交易日進行股份回購後，上周五再斥資約1億元回購22萬股，每股介乎462.6元至478.2元。其股價上周五升穿480元關後回軟，收跌1.1%於466.4元。周一早段反覆偏軟，跌破460元，暫連續3個交易日下跌，或要考驗20天線(約457元)支持。上周五有逾6億元北水淨賣出騰訊，是淨流出最多港股。輪證資金流方面，過千萬元資金淨流入其好倉，淡倉則有逾320萬元淨流出。

美團周一公布中期業績，券商料集團上半年非國際財務報告準則經調整虧損淨額料介乎66.29億至86.92億元人民幣。儘管美團上周五下跌0.8%收市，報225元，但全周計累漲逾16%，是表現最佳恒指成分股。股份周一早段曾升逾2%，重上230元，其後轉跌，回至220元水平。資金在績前好淡雙方均有部署，上周五分別有逾250萬元和逾70萬元淨流入其好倉和淡倉。

比亞迪股份上周五錄近3億元北水淨買入，是淨流入最多港股，股價全日收升2.3%於262.4元。公司收市後公布中期業績，半年純利按年倒退29.4%至11.74億元人民幣，期內收入則按年增長53.6%至891.31億元人民幣。比亞迪周一早段回吐逾4%，下試250元，失守10天線。輪證資金流方面，逾270萬元淨流出其好倉，淡倉則有約210萬元淨流入。

海螺水泥截至6月底止6個月營業額804.33億元人民幣，按年升8.7%，純利149.68億元人民幣，按年跌近7%。股份上周五收報41.05元，跌0.8%，連跌4日，險守50天線。周一早段跌勢未止，挫逾5%，失守39元。逾10萬元資金在上周五淨流入其輪證好倉。

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