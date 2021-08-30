黃詠欣：「轟動事故」同層單位　能做高成數按揭嗎？

上一篇提到購入「事故單位」想成功申請按揭要留意數點，包括「事故」的轟動程度、銀行能否提供估價以及提供第三方估價證明。這三點中特別要留意的是「事故」的嚴重及轟動程度，因為若然事故是被廣泛媒體報道，不單是「事故單位」本身，連帶同層或上下層的單位估值都會受到很大影響，銀行對這類單位按揭也非常審慎。

舉例，港島區一個曾經發生過轟動一時嘅嚴重命案的事故單位，數年前曾有兩名女性在單位內被虐殺。事發至今已有6年多，不單是「事故單位」本身，就連同層單位至今仍有多家銀行不能提供估價。小部分有提供估價的銀行，事故單位的估價較樓下兩層同座向同面積的單位低了逾40%，同層其他單位都估值都較其他樓層低逾20%。

那麼，有銀行提供估價是否便等於可以申請按揭？有一個實例，早前筆者曾協助一個比較轟動的「空中飛人」單位相鄰的同層單位批出80%按揭，客戶在購入該單位時便已知道同層有轟動的命案，但由於感到叫價較其他樓層單位低近20%，認為不能上車比「撞鬼」更可怕，於是仍大膽購入該單位，協助客戶找到銀行成功「估足價」，以其購入價申請80%按揭，息率亦是與普通單位無異，同樣有按揭保費折扣及銀行現金回贈1%。

再提提大家，不同銀行對「事故」單位估值以至按揭取態差異很大，有需要時可找熟知銀行按揭取向的專業人士協助，令整個按揭流程更順暢。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣