周樂樂：市場信心有望回升　抓住製造業增長機會

過去一周，市場情緒出現好轉，僅科創50下跌3.19%，其中，上證指數、中小100、創業板指數均上漲超過2%。申萬一級行業中，22個行業漲6個行業下跌，其中，最強的前三行業是採掘漲12.19%、有色漲11.36%、電氣設備漲7.1%，最弱前三行業是家用電器跌3.35%、通信跌2.3%、房地產跌2.04%。數據上看，資金偏好存在產能缺口與漲價邏輯的原材料，以及新能源需求上升帶動相關設備股，而繼續流出行業前景不及預期的行業，尤其地產產業鏈。

市場消息看，上周A股氣氛回暖與國內央行釋放信貸寬鬆的信號、部分企業中報業績向好等因素相關。上周國內央行座談會內容中，多次強調貨幣政策要「穩」字當頭，強調繼續做好跨周期設計，強調引導融資成本下降與提高銀行信貸投放能力等。給市場釋放出下半年貨幣政策可能趨於寬鬆預期。面對全球疫情的演變、外部環境更加嚴峻複雜與國內經濟恢復不穩固等情況，疊加存在因嚴控地產行業引起高槓桿企業可能出現債務違約風險，以及存在因反壟斷引起國內外投資者對投資中國信心不足的憂慮，預計國內高層將更加重視與推進金融維穩與經濟維穩，相關逆周期調控政策有望陸續出台。市場信心有望逐步恢復。

同時，截止2021年8月27日，滬深兩市共3031家企業披露中報，淨利潤增長企業2,291家，佔75.59%，其中，機械設備佔14%、化工佔13.7%、醫藥生物佔12.14%、電子佔10%。中報歸母淨利潤同比增長超過100%的企業876家，佔28.9%，其中，化工佔15.4%、機械設備佔10.39%；同比增速30%至100%之間有753家，佔24.84%；同比增速在0至30%之間有662家，同比佔21.84%。中報數據顯示，大部分上市企業正逐步從疫情恢復，尤其是化工與機械設備，背後也反映製造業復甦，這與國家上半年不斷扶持製造業有關。國內製造業行業經歷政策邏輯推動後，下半年後將進入業績邏輯推動，相關製造業行情走勢有望加速。

另外，美國3.5萬億美元的基建投資法案已獲得正式通過，除了拉動美國經濟復甦，也有助於拉動全球經濟。美國聯儲局主席鮑威爾上周五表示今年可能會減少購債規模，但不急於加息。這是聯儲局主席正式公開表態縮減QE。理解有兩方面：一，美國推基建投資，有助刺激經濟復甦，有利於原材料、製造設備等相關行業；二，聯儲局因經濟基本面未堅實，貨幣政策仍將相對溫和，短期市場應該反映不會那麼劇烈。

綜合來看，國內經濟維穩與金融維穩，海外市場短期有望趨穩，A股信心有望回升。因國內仍處於經濟調結構的階段，行業走勢分化仍是主旋律，其中，製造業行情在政策扶持與業績釋放情況下持續強勢，除了關注熱門新能源汽車、新能源相關股份，還可以關注高鐵、海工等受到政策扶持的核心標的。

勝利證券副首席運營官 周樂樂