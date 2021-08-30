萬科：行業規則在變化　將加快轉型

萬科上半年純利按年倒退逾11%，祝表示，乃由於銷售規模增長有限、毛利率下降稍快，及轉型業務帶來的影響。當中銷售增長對毛利下降的對沖有限，甚至不足以對沖利潤下滑；而轉型業務的效果需要時間體現出來。

管理層在業績發布會表示，「鑑於行業、城市、客戶在發生深刻變化，公司將加快從地產開發為主，向不動產開發經營、服務並重的轉型」；每個業務都要鞏固提升自身的基本盤，在包括地產、長租公寓、物業服務、物業商業等已有賽道，建立領先的競爭優勢。

萬科執行副總裁兼財務負責人韓惠華表示，中期除稅後整體毛利率為18%，當中開發業毛利率為19.6%。她解釋，過去幾年，特別是2017年以來的地價銷售比一直上升，並逐步反映在結算端，預計萬科未來兩年有一定毛利率壓力，會盡可能減少影響。

問及對內地樓市看法，祝表示，當前調控政策圍繞「房住不炒」基調，而基調愈明顯，從業企業可更好安排。公司一直按照政策相關要求，以流動性為優先考慮，以穩中求進為前提去發展。惟他形容「我們是農民，不去預測天氣(政策)」，而是「老老實實種地(經營)」，公司會盡可能在現時政策及市場環境下，讓收成愈來愈好，盡量讓各方滿意。

截至6月底，萬科「三道紅線」已經達標，其中剔除預收款的資產負債比改善至69.7%，淨負債率為20.2%，現金短債比1.67倍。公司表示，會嚴守「三道紅線」等政策要求，維持穩健投資策略，量入為出，關注投資質量跟效益。