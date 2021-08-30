【高盛推介】聚焦美團業績 輪證點揀？
2021年08月30日 12:08
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：在期指結算日之下大市窄幅上落，將於周一(30日)公布中期業績的美團成為市場關注焦點。市場料美團上半年非國際財務報告準則經調整虧損淨額料介乎66.29億至86.92億元人民幣。市場關注的新業務，則獲個別券商料今年第2季，與其他營運虧損擴大至102億元人民幣。然而券商大部分仍給予美團「買入」等看好評級，目標價最高470港元。
美團股價於上周二(24日)急升13%，及後數日於高位整固。周一早段窄幅上落。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證及認沽證於上周五(27日)皆獲資金轉向流入，分別有約190萬及110萬元。
牛熊證方面，則見牛證於上周五獲資金轉向流入，有約60萬元，散布在195元以上的各收回區域產品。而上周五部署熊證的資金則沽出245元以下收回價的產品，並有部分轉倉至260元以上收回價的遠熊。
觀察港股通資金流向，則見上周五北水轉向沽出美團，錄得約2.6億元資金淨賣出。
美團購證21868，行使價274.08元，2021年11月23日到期，實際槓桿6.4倍，高槓桿。
美團購證23012，行使價260元，2021年11月25日到期，實際槓桿6.1倍，貼價、行使價220至260元間、低街貨產品中，槓桿最高。
美團沽證25435，行使價198.78元，2021年12月23日到期，實際槓桿3.7倍，貼價、低街貨。
美團沽證24069，行使價172.78元，2022年01月24日到期，實際槓桿3.6倍，價外。
此外，由於業績公布後股價或會波動，因此投資者如在業績前部署牛熊證，宜避免選擇貼價牛熊證以控風險。牛證方面可留意屬遠牛的美團牛證(59283)，與現價有約26元收回距離。熊證方面的遠熊選擇可留意美團熊證(55287)，與現價有約34元收回距離。近熊選擇可留意美團熊證(59047)，與現價有約14元收回距離，屬進取選擇。
美團牛證59283，收回價200元，行使價197元，換股比率500，槓桿比率7.6倍，近26元收回距離遠牛。
美團熊證55287，收回價260元，行使價263元，換股比率500，槓桿比率5.7倍，近34元收回距離遠熊。
美團熊證59047，收回價240元，行使價243元，換股比率500，槓桿比率12.2倍，進取、相近收回價近熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk。