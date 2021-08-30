【高盛推介】聚焦美團業績　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：在期指結算日之下大市窄幅上落，將於周一(30日)公布中期業績的美團成為市場關注焦點。市場料美團上半年非國際財務報告準則經調整虧損淨額料介乎66.29億至86.92億元人民幣。市場關注的新業務，則獲個別券商料今年第2季，與其他營運虧損擴大至102億元人民幣。然而券商大部分仍給予美團「買入」等看好評級，目標價最高470港元。

美團股價於上周二(24日)急升13%，及後數日於高位整固。周一早段窄幅上落。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證及認沽證於上周五(27日)皆獲資金轉向流入，分別有約190萬及110萬元。

牛熊證方面，則見牛證於上周五獲資金轉向流入，有約60萬元，散布在195元以上的各收回區域產品。而上周五部署熊證的資金則沽出245元以下收回價的產品，並有部分轉倉至260元以上收回價的遠熊。

觀察港股通資金流向，則見上周五北水轉向沽出美團，錄得約2.6億元資金淨賣出。

美團購證21868，行使價274.08元，2021年11月23日到期，實際槓桿6.4倍，高槓桿。

美團購證23012，行使價260元，2021年11月25日到期，實際槓桿6.1倍，貼價、行使價220至260元間、低街貨產品中，槓桿最高。

美團沽證25435，行使價198.78元，2021年12月23日到期，實際槓桿3.7倍，貼價、低街貨。

美團沽證24069，行使價172.78元，2022年01月24日到期，實際槓桿3.6倍，價外。

美團牛證59283，收回價200元，行使價197元，換股比率500，槓桿比率7.6倍，近26元收回距離遠牛。

美團熊證55287，收回價260元，行使價263元，換股比率500，槓桿比率5.7倍，近34元收回距離遠熊。

美團熊證59047，收回價240元，行使價243元，換股比率500，槓桿比率12.2倍，進取、相近收回價近熊中槓桿最高。

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