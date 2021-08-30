缺船缺櫃！美零售商長包貨船　租約達3年...

國際航運市場「失常」，業界各出奇謀化解危機，有零售商為確保貨源供應穩定，實行簽長約包租貨船，而且租期長達3年，暗示市場預期今輪航運亂象難以在短期內回復正常。

外媒報道，國際零售巨企亞馬遜、家得寶、阿里巴巴、沃爾瑪及特力等，均開始包船，甚至開啟專屬航線，另外，受缺船、缺櫃等問題困擾，不少業者也轉向乾散貨航運商求救，改以大型乾散貨船運送貨櫃，成為今年的常態。

北美大型零售商Dollar Tree總裁麥克威廷斯基(Mike Witynski)表示，該公司已租用一艘大型船舶，簽訂3年長約。他指出，公司在運輸策略上尋求解決方案，今年內將有更多長約包船加入。業界認為，長約包船將推速今年的貨櫃長約價格簽約時間，長約運價也將受到推升。

Dollar Tree在美國和加拿大經營近1.6萬家零售店，每年進口近9萬個40呎標準箱，今年首季貨櫃履約到港比重僅85%，而近期降至6成左右。

美國地區塞港問題加劇，遠東來往美國線運費漲不停，最新一周遠東來往美東漲幅2.4%、周漲幅達9.62%，每隻40呎櫃運價衝破1.1萬美元。代表貨櫃輪市場運價走勢的重要指標SCFI(上海出口集裝箱運價指數)續創歷史新高。

根據上周五(27日)公布的SCFI貨櫃運價指數達4,385.62點，較前一周上漲45.22點，漲幅1.05%，持續創新高。包括遠東到地中海、美西及美東等主要航線運價都再創新高；遠洋線僅遠東到歐洲較前一周微幅下跌0.45%外，其餘都全面上漲。