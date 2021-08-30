合景泰富：維持銷售增長預期　續加強收購力度

他指出，下半年集團可售貨值為1,230億元，其中61%位於粵港澳大灣區，17%位於長三角區域，一、二線城市佔比達95%。上半年集團毛利率有所提升，主因公司近年在改善型住房和高端產品方面的比例有所提升，同時收租物業表現亦非常好。

地產業務首席執行官及執行董事蔡風佳指出，集團「三道紅線」全部達標，之後會加大在收併購方面的力度，主要集中在粵港澳大灣區和長三角地區，若有適合的土地仍會積極爭取，例如毛利率較高的土地。

內地多個城市在二手樓市場實施「限價」政策，管理層認為，現在限售、限價成為常態，二手樓價的活躍程度和按揭有關，若按揭資金流充足，政策較為寬鬆，二手樓價格便可維持穩定。反觀，按揭方面規模不足，便會影響二手市場交易量，進而影響二手樓價格。集團強調，當前最關鍵是要做好自己，提高項目銷售速度等。