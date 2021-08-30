分析指晶片荒持續數年　企業謀改變生產模式應對

全球晶片荒持續，衝擊汽車、遊戲等製造及電子消費品行業。分析機構預估，晶片短缺問題料將持續多年，近期也出現企業開始轉變生產模式，以緩解短缺帶來的衝擊，包括重新設計產品以減少晶圓需求等。

Business Insider報道，電子產業分析機構Supplyframe認為，晶片荒將持續到2023年，且與傳統的短缺問題不同，Supplyframe行銷長Richard Barnett預估，晶片荒將會是一波又一波出現。他指出，受衝擊的公司在解決晶片短缺問題時被受限制，短期的調動能購買的額度有限，而長期的投資恐需要數個月甚至數年才能生效。

他認為，目前各界實施的措施都不足以徹底避免正在對產業造成的影響，並將持續影響着每個人。對於晶片製造商而言，即使在晶片短缺問題緩解之後，產業仍將迎來榮景。整體而言電子產品的長期需求非常強勁。

晶片短缺主要由需求、產品周期和優先性，疫情推動消費者對於仰賴晶片的產品需求激增，產品周期增加了產業的波動，最後在供應有限的情況下，台積電、英特爾等半導體製造商，優先考慮供應給獲利較高的客戶，這些因素都加劇晶片荒問題。

美國政府當局也開始警覺到晶片短缺所帶來的挑戰。拜登政府在6月份就發布了一份報告，強調了對美國經濟至關重要的4個關鍵產業，其中就包含了半導體業。