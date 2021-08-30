中央紀委：網紅餐飲企業須守住安全底線

近期網紅餐飲品牌頻頻曝出食品安全問題，中央紀委國家監委周一(30日)在官網刊發文章《網紅餐飲企業須守住安全底線》稱，餐飲行業快速發展，食品安全是不能逾越的底線。保障食品安全，首要的是餐飲企業經營者要嚴格自律。

文章指出，「小龍坎」火鍋店使用黑作坊加工假冒「鮮鴨血」，「蜜雪冰城」奶茶店使用過期食品原料，「華萊士」快餐店炸雞掉地後繼續使用，「楊國福」麻辣燙店湯料污穢不潔、「奈雪的茶」奶茶店使用腐爛水果，「大潤發」超市「發臭隔夜肉洗了再賣」，「胖哥倆肉蟹煲」隔夜死蟹當現殺活蟹賣……近日，網紅餐飲品牌的食品安全問題接連曝出，引發社會廣泛關注，加劇對食品安全的憂慮。

中央紀委國家監委文章稱，餐飲行業快速發展，食品安全是不能逾越的底線。最近被曝出食品安全問題的餐飲品牌知名度高、規模大、門店多，本應成為食品安全的「模範生」，卻出現這樣的問題，讓人大跌眼鏡。在互聯網的推動下，「網紅」並非質量保障。有的餐飲品牌借助網絡營銷炒作迅速擴大知名度，有的餐飲品牌創立之初就奔著快速「圈錢」而去，即所謂的「賺快錢」。一方面是短時間內門店數量激增，另一方面是服務管理和質量控制能力明顯滯後，發生問題也就不足為奇了。

文章指出，保障食品安全，首要的是餐飲企業經營者要嚴格自律。作為食品安全第一責任人，必須主動擔負起責任，主動落實原輔料採購、生產過程控制、產品檢驗、儲存、銷售等環節的主體責任，做到源頭嚴防、過程嚴管、風險嚴控。定期組織食品安全培訓，從上到下增強責任意識和自律意識。餐飲企業製定的食品安全方面的規章制度，工作人員要嚴格執行，並做好監督、考核、懲處等相關措施。餐飲企業的長遠發展，最終依靠的是食品的安全、過硬的質量、優良的服務，如果放棄了食品安全這個底線，再紅的品牌也只能是自毀招牌。

中央紀委國家監委在文章中提出，此次網紅餐飲的食品安全問題曝光後，相關監管部門依法從嚴從快從重進行查處，並公開處理結果。事後查處是必要的，但更重要的還是事前監管，需要市場監管部門充分利用監督檢查、抽檢監測、媒體監督、投訴舉報等途徑發現食品安全風險隱患，綜合運用信用聯合懲戒等手段對違法者及上下游相關生產經營者實行最嚴格的監管。同時，對暴露出的問題冒頭就打，對違法者實行最嚴厲的處罰，讓違法者付出代價。