招商局港口：挑戰持續　下半年料錄中至高單位數增長

由於上半年港口運作已差不多回復至正常水平，鄧仁杰預計，下半年業務增幅會相應收窄，全年料將實現中至高單位數增長。其中國內業務料實現中單位數增長，海外增幅則比國內好，主要由於新增碼頭帶動，加上受惠全球經濟復甦，望實現高單位數增長。

回應有關疫情引致港口供不應求會否提高公司港口裝卸費，鄧仁杰表示，港口供求緊張及碼頭作業受影響等情況或有助加強集團與船公司的談判能力，望爭取費率提升，惟最終取決於多方共同利益，總體而言，費率仍是保持穏定。

他表示，針對港口目前的作業效率，公司旗下的碼頭正積極改善操作程序，會盡力壓縮滯留在港時間，並與船公司溝通，推行重箱優先，以減少重箱在港口的滯留時間。

他預期下半年航運業挑戰持續，指出下半年疫情發展不樂觀，集團其中挑戰之一在於疫情反覆，影響碼頭作業能力，且下半年將會是傳統出口高峰期，運價將持續高昂，料空箱短缺持續。隨着明年上半年疫情進一步受控，全球港口營運有望紓緩。