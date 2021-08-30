比特幣企4.8萬美元水平 道期向好

美匯指數報92.7；港匯見7.7877；離岸人民幣(CNH)報6.4665；美元兌日圓報109.84；歐元企1.1798，英鎊處1.3753。金價報1,816美元。布油報72.48美元，紐油報68.16美元。比特幣企4.8萬美元水平。道指期貨升15點。

●市後關注點

-22:00 美國7月待完成房屋銷售

●港股在期指結算日反覆向上，恒生指數早段曾跌近200點，低見25,219點後反彈，收市報25,539點，升131點或0.52%，結束3連跌走勢。科技指數收報6,391點，升68點或1.09%；國企指數收報8,995點，升38點或0.42%。主板全日成交1,365億港元，港股通淨賣出41.71億元。業績股有炒作，長城汽車上半年多賺2倍，股價收市飆6.8%。

●英股休市，德股及法股早市向好。墨西哥灣沿岸海上石油平台受颶風襲擊關閉，原油價格從三周高位回落。

●中國經濟：

-官媒：信用應該成為直播電商准入門檻。

-中證監：要繼續嚴格落實資管新規，加快整改。

-中央紀委：網紅餐飲企業須守住安全底線。

●南韓將表決《電信業務法》修訂案，擬准用戶選擇應用支付供應商。

●缺船缺櫃！美零售商長包貨船，租約達3年...

●通脹來襲，愛啡一族面臨「捱貴啡」？

●傳譚仔國際9月初進行上市聆訊，目標籌7.8億元。

●美國家庭及小企業囤積現金達破紀錄的132萬億元。

●二線虛擬貨幣爆上，Cardano價格8月翻一番。

●IMF：新興市場無法承受2013年「削減恐慌」重演。

●豐田7月全球銷量按年增14%，晶片短缺影響有限。

●全球前10大晶片商設備投資料增3成至逾8,000億元。

●日本7月零售額按年增2.4%，好過預期。