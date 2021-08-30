證監會暫時吊銷張敏捷牌照兩年

香港證監會暫時吊銷英皇證券及英皇期貨前持牌代表張敏捷的牌照兩年，由2021年8月28日起至2023年8月27日止。

證監會調查發現，張敏捷在2013年6月至2018年2月期間，向英皇提交了虛假的客戶文件和資料，及於客戶開戶文件中表示他已見證客戶簽署，但事實上他當時並無如聲稱般作出見證，並透過其個人及相關銀行帳戶轉移約320萬元的客戶款項，及在英皇的付款或存款表格中輸入不正確的資料以便進行有關轉帳，以及使用客戶的密碼登入其於英皇的網上交易帳戶，以發出交易指示。

證監會認為，張敏捷沒有以誠實、適當的技能、小心審慎和勤勉盡責的態度行事，以維護客戶的最佳利益。張氏的行為損害了其客戶及僱主的利益，因為有關行為令英皇無法確保開戶文件已由客戶妥為簽署及客戶資料被準確記錄、以及未能充分保障客戶資產及適當地監察和監督客戶的交易活動。

證監會亦發現，張氏沒有通知證監會及英皇他在所擁有的兩家公司中擔任董事及獨資經營者。

證監會在決定上述處分時，已考慮到所有相關情況，包括張的失當行為所持續的時間，及他過往並無遭受紀律處分的紀錄。