內地嚴控未成年人打機　僅周末及法定假期每日提供1小時服務

內媒報道，國家新聞出版署下發《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，針對未成年人過度使用甚至沉迷網絡遊戲問題，進一步嚴格管理措施，堅決防止未成年人沉迷網絡遊戲，切實保護未成年人身心健康。

通知要求，嚴格限制向未成年人提供網絡遊戲服務的時間，所有網絡遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日每日20時至21時向未成年人提供1小時服務，其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網絡遊戲服務；嚴格落實網絡遊戲用戶賬號實名註冊和登錄要求，不得以任何形式向未實名註冊和登錄的用戶提供遊戲服務；各級出版管理部門要加強對防止未成年人沉迷網絡遊戲有關措施落實情況的監督檢查，對未嚴格落實的網絡遊戲企業，依法依規嚴肅處理。

通知提出，要積極引導家庭、學校等社會各方面共管共治，依法履行未成年人監護責任，為未成年人健康成長營造良好環境。

針對該要求，內媒引述騰訊向回應稱，該公司從2017年至今圍繞未成年人保護，持續進行了各項新技術、新功能的自發探索與應用。接下來，基於主管部門的最新要求，騰訊會嚴格遵守，積極予以落實。