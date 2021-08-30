藍籌屋苑8月交投回落　黃埔海怡跌逾5成最甘

多個新盤群起推售，加上二手樓價升勢持續，拖累樓市交投降溫。綜合市場資料，8月10大二手屋苑暫只錄約202宗買賣，創2019年12月後新低，並連跌3個月，較7月全月少近33%，個別屋苑如紅磡花埔花園、鴨脷洲海怡半島及將軍澳新都城等，期內跌幅均逾50%。

資料顯示，上述10個屋苑中，8月交投量佔8成按月下跌。相反，同批項目中佔7成平均實用呎價較7月底時上升，升幅介乎約1.1%至6%。

黃埔花園本月暫錄15宗買賣，較7月全月的33宗，交投大幅回落，平均實用呎價同期則跌約3.6%至16,903元。中原袁顯岸稱，平盤被消化，同時被一手盤搶客，加上股市波動，該盤交投因而回落。

海怡半島則出現價升量跌情形，上月全月錄32宗買賣，本月僅暫錄15宗，但平均實用呎價較7月底升約6%至19,166元。該行盧鏡豪指出，鄰近有新盤將推出，業主叫價積極，買賣雙方因而繼續拉鋸。

至於新都城本月亦只錄16宗買賣，較7全月少約51.5%。至於上車盤方面，沙田第一城及天水圍嘉湖山莊，本月暫錄22及30宗買賣，較上月全月分別跌約43.6%及約36.2%。

樓價升勢未停，各區高價成交湧現，都是交投回落原因。美聯盧國麟表示，東涌映灣園2座中層F室，實用面積約471方呎，上周才叫價720萬元放售，不足一星期，僅降價兩萬元，即以718萬元售出，呎價約15,244元創屋苑歷史新高。據了解，該盤本月錄約22宗買賣，比上月多3宗。

屯馬線帶動，沿線二手樓價升勢更急。屯門置樂三寶向為全港上車終站，美聯朱恒朗稱，其中利寶大廈一個連天台兩房單位，實用面積約269方呎，6月時放盤開價450萬元，剛獲投資者以414.8萬元承接，做價創同項目、萬寶大廈及麗寶大廈等新高，呎價約15,420元。

中原楊詠滔續稱，土瓜灣傲雲峰3座高層E室，實用面積約452方呎，屬交吉放盤，成交價960萬元，呎價約21,239元創兩房新高，新買家為同區租客。

但隨着個新盤推出後，部分向隅客亦回流二手市，個別地區交投上揚。該行王勤學指出，過去周末元朗區錄得20宗二手買賣，按周彈升約82%，冷門二線屋苑都獲承接，帝庭居單日連錄兩宗買賣，包括5座低層A室兩房戶，獲上車客以546萬元購入，呎價約12,877元。