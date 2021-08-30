筲箕灣香島套三房1598萬易手　業主帳面獲利69萬

二手交投放緩，部分業主加快套現，筲箕灣香島套三房單位，減價至1,598萬元沽出，原業主持貨4年多，帳面僅獲利約69萬元離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣香島1座中層A室，實用面積約845方呎，三房連套房設計，有露台，開價約1,790萬元，議價後減至約1,598萬元成交，實用呎價約18,911元，新買家為同區換樓客，原業主於2017年3月以約1,529萬元購入，轉售帳面獲利約69萬元。

●小西灣藍灣半島3座高層D室，實用面積約598方呎，套三房間隔，享山景，日前以23,200元獲承租，實用呎租約39元，業主於2002年8月以約328萬元購入，新租客為區內客，屋苑8月累錄15宗租賃成交，現時約有50個租盤，入場月租由兩房戶的18,000元起。

●西灣河嘉亨灣2座極高層D室，實用面積約496方呎，兩房及儲物房間隔，享海景，以24,000元租出，實用呎租約48.4元，新租客屬於專業人士，原業主於2021年以1,280萬元買入，租金回報約2.25厘。

●北角富澤花園富邦閣高層B室，實用面積約652方呎，三房間隔，享煙花海景，獲區外換樓客以1,205萬元承接，實用呎價約18,482元，原業主於2010年3月以590萬元購入自住，持貨11年帳面獲利615萬元，期內升值約1倍。

●灣仔壹環中層D室，實用面積約393方呎，一房間隔，享山景，以22,000元租出，實用呎租約56元，新租客屬內地租客。

●堅尼地城嘉輝花園B座低層2室，實用面積約281方呎，一房間隔，望樓景，近以578萬元沽出，實用呎價約20,570元，原業主於2010年6月以約218萬元購入，持貨約11年帳面獲利約360萬元，物業升值約1.7倍。

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九龍區

●長沙灣宇晴軒1座低層B室，實用面積約554方呎，三房間隔，望內園景，吸引同區客承接，成交價1,013萬元，實用呎價約18,285元，單位原叫價1028萬元，議價後調減15萬元，減幅僅約1.5%。

●長沙灣The Campton高層單位，一房間隔，實用面積約369方呎，以約18,000元放租5天，即吸引區內客洽詢，議價後減價500元，以17,500元租出，實用呎租約47.4元，新租客為夫婦，睇樓後即決定承租，原業主於2021年7月以約800萬元購入。

●奧運站帝柏海灣5座高層E室，實用面積約597方呎，套三房間隔，望街景，以1,560萬元易手，實用呎價約26,131元，原業主於2002年10月以341萬元購入，持貨逾19年帳面獲利1,219萬元，期內升值約3.6倍。

●旺角SKYPARK高層C7室，實用面積約315方呎，開放式間隔，市場放盤多時，上月最新叫價660萬元，最終降價20萬元，以640萬元成交，實用呎價約20,317元，原業主於2015年7月603.8萬元入市，持貨約6年帳面獲利36.2萬元離場。

●土瓜灣傲雲峰3座高層E室，實用面積約452方呎，兩房「眼鏡房」則王，單邊享有鯉魚門海景及何文田開揚景致，屬於罕有交吉放盤，成交價960萬元，實用呎價約21,239元，創兩房呎價新高，新買家為同區租客。

●啟德1號(I)第1座中層B室，兩房間隔，實用面積約556方呎，以約22,000元放租約個半月，即吸引區內客洽詢，議價後減價1,500元，以20,500元租出，實用呎租約36.9元，新租客為夫婦，睇樓2次即決定承租。

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新界區

●將軍澳新都城8月錄約15宗買賣，平均實用呎價約17,669元，該盤2期9座中高層C室，實用面積約363方呎，兩房間隔，吸引同屋苑上車客承接，成交價725萬元，較先原叫價740萬元，調減15萬元，減幅約2%，實用呎價約19,972元。

●將軍澳8月暫錄約266宗二手買賣，較上月全月395宗仍落後逾3成，其中維景灣畔暫錄19宗，包括1座高層C室，實用面積約504方呎，以1,000萬元易手，實用呎價約19,841元，原業主於2000年4月以287萬元買入，持貨21年帳面獲利713萬元離場。

●將軍澳蔚藍灣畔1座極高層G室，實用面積約491方呎，兩房間隔，放盤約一周，即吸引睇樓5次同區換樓客承接，成交價940萬元，較原放盤叫價950萬元，輕微議減10萬元，實用呎價約19,145元。

●西貢溱喬單號屋，實用面積約1,691方呎，四房連雙套房間隔，連681方呎花園，望開揚山景，原先叫價2,850萬元，累減140萬，減幅約4.9%，終以2,710萬元成交，實用呎價約16,026元，原業主於2007年5月購入上址，當時作價2,500萬元，持貨14年至今沽售，帳面獲利210萬元，期內升值約8%。

●馬鞍山新港城8月共錄約15宗買賣，屋苑B座高層1室，實用面積約568方呎，三房間隔，日前以918萬元易手，實用呎價約16,162元，原業主於2018年以860萬元購入單位，持貨3年帳面獲利約58萬元，單位期內升值約6.7%。

●馬鞍山翠擁華庭9座低層E室，實用面積約504方呎，兩房間隔，望內園景，原業主叫價750萬元，放盤約1個月，減價5萬元後，以745萬元易手，實用呎價14,782元，原業主於2011年1月購入上述單位，當時作價316.3萬元，持貨10年帳面獲利428.7萬元。

●馬鞍山海典灣6座高層A室，實用面積約491方呎，兩房間隔，開價約850萬元，議價後以848萬元易手，實用呎價約17,271元，屬同類單位新高，原業主於2007年以230萬元購入，持貨14年帳面獲利約618萬元，單位升值約2.7倍。

●大圍名城8月暫錄約6宗買賣，其中3期盛世1座南翼中層B室，實用面積約786方呎，套三房間隔，日前以1,397萬元易手，實用呎價約17,774元，原業主則於2012年以748萬元購入，持貨9年帳面獲利約649萬元離場，單位升值約86.8%。

●沙田第一城42座中層F室，實用面積約284方呎，兩房間隔，望園景，單位放盤1個月，當時叫價588萬元，以581萬元沽出，減價7萬或1.2%，實用呎價20,458元，原業主於2018年6月購入，當時作價530萬元，持貨3年帳面獲利51萬元，期內升值約10%。

●火炭御龍山8月暫錄約4宗買賣，屋苑11座中層D室，實用面積約498方呎，望山景，兩房間隔，開價約1,000萬元，議價後以995萬元獲承接，實用呎價19,980元，新買家為用家，原業主於2008年5月以約466萬元購入，持貨13年帳面獲利約529萬元離場。

●大埔居屋大埔廣場1座低層C室，實用面積約370方呎，兩房間隔，已補價自由市場原先開價485萬元，放盤兩個月，減價15萬元，減幅約3.1%，獲用家以470萬元承接，實用呎價約12,703元。

●粉嶺牽晴間10座中低層B室，實用面積約556方呎，套三房間隔，望公路景，原先開價750萬元，新近以738.8萬元沽出，減價11.2萬元或約1.5%，實用呎價約13,288元，屋苑本月暫錄8宗二手買賣，現時有約59個放盤，入場費由560萬元起。

●上水皇府山8月暫錄約2宗買賣，屋苑7座中層C室，實用面積約503方呎，兩房間隔，開價約720萬元，議價後以710萬元獲承接，實用呎價約14,115元，新買家為90後年輕上車客，購入單位自用，原業主則於2018年以628萬元購入，持貨3年帳面獲利82離場，單位升值約13.1%。

●元朗區周末共錄得20宗買賣，按周彈升約82%，當中帝庭居單日連錄2宗，包括5座低層A室，實用面積約424方呎，兩房間隔，叫價555萬元，經上車客議價後，以546萬元成交，實用呎價約12,877元。

●天水圍居屋天盛苑A座高層13室，實用面積約530方呎，兩房間隔，原業主增加議幅，累積減價32萬元，區外白居二中籤者，決定以458萬元購入自用，實用呎價約8,642元。

●屯門康利中心高層G室，實用面積約294方呎，兩房間隔，新買家為區內客，而原業主有意換樓，故有提供議價空間，新買家遂便決定以410萬元即睇即買，購入上址作換樓之用，實用呎價約13,946元。

●屯門居屋兆康苑H座高層3室，實用面積約449方呎，兩房間隔，租客為內地學生，因往返市區方便，決定預繳一年租金以月租11,000元即睇即租，實用呎租約24.5元。

●荃灣柏傲灣2B座高層B室，實用面積約766方呎，套三房間隔，享海景，今年5月以1,680萬元放售，近日見有買家願意承接，立即反價20萬元至1,700萬元，最終以1,695萬元成交，實用呎價約22,128元，新買家為換樓客，原業主則於2017年2月以1,059.6萬元一手買入，持貨4年半帳面獲利635.4萬元，升值約60%。

●荃灣愉景新城10座高層B室，實用面積約493方呎，兩房間隔，望園景，近日以800萬元沽出，實用呎價約16,227元，原業主於2008年1月以約260萬元購入，持貨約13年帳面獲利約540萬元，物業升值約2.1倍。

●馬灣珀麗灣連錄3宗買賣，包括2宗兩房及1宗一房戶成交，本月累錄15宗，上月全月則錄17宗成交，項目18座高層E室，實用面積497方呎，兩房間隔，享海景，叫價660萬元，放盤兩星期，減價15萬元，速以645萬元沽出，實用呎價約12,978元。