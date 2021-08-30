住宅氣氛熾熱　多個一手盤錄以新高價沽出

一手住宅氣氛熾熱，新盤市場續現高價成交，發展商亦積極加快推盤步伐，多個一手新盤錄得單位以新高價沽出。

●黃竹坑站揚海日內公布銷售安排 或本周賣樓

嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪表示，項目至今已錄逾2,000個意向登記，超額約9.6倍，滿意收票成績，日內會公布銷售安排，計劃本周開售。

他續指，現時入票的買家，當中約3成有意購入多於一個單位，亦有南區分支家庭對兩房戶感興趣，而項目的四房戶亦接獲不少查詢，或會以招標形式推售。

另外，中原地產、美聯物業、利嘉閣地產及香港置業今日(30日)分別在One Island South開設揚海旗艦店，並提供不同置業優惠吸客。

中原地產西半山首席營業董事李巍指，即日起至9月11日，經中原購入揚海住宅單位的首5組買家，每組可獲贈港鐵全年都會票2張，合共總值約5萬港元。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，透過該行購買揚海3房或以上戶型的首3名買家，可獲贈約16,666元的4日3晚海上郵輪豪華套房連餐飲美食優惠，合共總值約5萬元。

利嘉閣地產總裁廖偉強指，由9月1日至30日期間，首10名透過利嘉閣購買揚海住宅單位的買家，均可獲贈價值5,000元的五星級臨海酒店2日1夜Staycation優惠，總值5萬元。

香港置業港島區董事屠淑明表示，即日起至9月30日，經該行選購揚海單位的首5位買家，每位最高可享價值1萬元的智能家居裝置優惠，總值5萬元。

●啟德THE HENLEY III四天共錄得518個認購登記

●帝御·金灣加推第7號價單 提供11個單位

據一手銷售資訊網資料，恒基物業代理負責銷售的屯門青山公路青山灣段帝御·金灣，於周一(30日)剛加推第7號價單，提供11個單位，實用面積283至527方呎，全屬連花園的特色戶。價單定價為593.1萬元至993.2萬元，扣除最高折扣7%優惠，折實售價為551.58萬元至923.68萬元。

第7號價單的入場單位為第3座地下17室，實用面積325方呎，連31呎花園，入場費551.58萬元，折實呎價約16,972元。

此外，該盤亦更新第6號價單，將11伙於去年8月推出的單位，加價約8.14%至11.2%推售。項目周一已上載最新銷售安排，有24伙於本周五開售。

●Wetland Seasons Bay第1期今沽10伙

此外，項目亦錄得9伙別墅單位成交，其中別墅WV8的3樓A室，實用面積909方呎，屬四房一套加工作間戶型，連195方呎平台，成交金額1,650萬元，呎價約18,152元。

●維港滙II四房戶售5518萬元 呎價近3.6萬雙破頂

維港滙I至III 8月份共售出46伙，套現逾9億元。項目至今累沽455伙，套現逾65億元。

●信和系新盤單日沽4伙 維港滙I三房呎價高逾3萬元

同系的大埔白石角逸瓏灣8亦沽出一伙，為第3A座地下C單位，三房一套間隔，實用面積751方呎，連470方呎平台，以1,441.2萬元售出，呎價約19,190元。

另外，馬鞍山Silversands亦沽出1伙，為第5B座地下B單位，實用面積418方呎，連172方呎平台，以971.5萬元售出，呎價約23,242元。

●晉環四房戶售5663萬元

路勁地產等合作的香港仔黃竹坑站晉環剛以招標形式售出一伙，為第1A座40樓A室，實用面積1,205方呎，四房間隔，成交金額5,663.5萬元，呎價約47,000元。