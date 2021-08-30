聯儲準備收水　IMF警告新興市場貨幣亂局恐重演

國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟師Gita Gopinath警告，隨着聯儲局準備縮減貨幣刺激措施，新興市場將無法承受2013年「縮減恐慌」引發的市場亂局重演。儘管一些新興市場已率先加息，但相關貨幣近期已強勢不再，在變種病毒蔓延以及中國經濟放慢下，更可能面臨進一步下行壓力。

Gopinath指出，受到疫情的影響，新興市場正遭遇各方面的打擊，要是主要央行的政策引發金融市場混亂，他們勢將難以應付。回顧2013年，時任聯儲局主席伯南克首度提到縮減買債，引發市場恐慌，美國債息抽高，拖累新興市場資產遭拋售，貨幣亦大幅貶值。

儘管聯儲局主席鮑威爾上周五的收水言論被市場形容充滿鴿味，但Gopinath警告，如果通脹在美國成為一個更嚴重的問題，並迫使聯儲局突然收緊貨幣政策，可能帶來衝擊。

國際金融協會（IIF）經濟學家Jonathan Fortun本月較早前也在報告中表示，新興市場仍然容易受到聯儲局縮減買債的影響，因為對美國經濟的支持減少，可能會令全球金融環境收緊。不過，他指出，蔓延風險將不會如2018年跌市或2013年縮減恐慌期間那麼嚴重。

事實上，一些新興市場早於聯儲局採取行動前已展開加息周期。巴西和俄羅斯今年已數度加息壓抑通脹，令巴西雷亞爾和俄羅斯盧布上半年表現跑贏其他大部分新興貨幣。不過，隨着交易員調低兩地未來的加息預測，雷亞爾自6月底以來累跌約4.5%。

在亞洲，雖然南韓央行上周加息，但未能扭轉韓圜今年以來累跌近7.1%的勢頭。泰銖今年以以來更累跌近8%，是亞洲貨幣中表現最差。在聯儲局部署收水，加上疫情揮之不去和中國經濟放慢下，東南亞貨幣可謂首當其衝，泰銖8月較早前曾創3年新低；馬來西亞元近月曾創逾一年新低，菲律賓披索亦跌見15個月低位。此外，有指中國國家外匯管理局向銀行和企業進行調查，就應對人民幣波動的管理程序和能力摸底。

TD Securities新興亞洲和歐洲策略師Mitul Kotecha表示，市場開始反映全球經濟增長高峰已過去的形勢，部分原因是近期中國經濟數據轉弱；而在亞洲，貿易開放型經濟體如南韓、台灣、新加坡和中國，相關貨幣對增長前景尤其敏感，這些貨幣在疫情期間雖有較佳表現，但全球增長和貿易放慢下，表現將受限。

近期亞洲的經濟數據表現確實顯示，疫下前景添陰霾。澳洲將於周三公布第二季國內生產總值（GDP）數據前，花旗和AMP Capital預警，澳洲第二季經濟可能小幅收縮，加上今季在封鎖措施下勢出現經濟萎縮，令澳洲很可能再陷技術性衰退。花旗澳洲經濟師威廉森表示，淨出口下降將超越所有利好因素如家庭消費、政府需求和商業投資。