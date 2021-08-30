【產經評論】科企巨利代價高　網遊亂象須整治

內地續收緊網絡遊戲監管，最新是立法規管未成年玩家上網玩遊戲的時間。過去網絡遊戲平台無序發展，社會付極高代價來成就科技企業巨額利潤，得正視問題並加以規範化，目的不是要打壓科企，而是要在符合社會發展和利益下，促進新經濟產業長遠健康發展，始有望提升競爭力，應對中美經濟戰！

國家新聞出版署發出通知文件，要求嚴格落實網絡遊戲用戶帳號實名註冊和登錄要求，並嚴限未成年玩家打機時間。其實內地最大的網遊供應商騰訊在月初已主動收緊未成年遊戲玩家在線時間和禁止在遊戲內消費，惟如今正式出台的政策比企業自行實施的更辣，是務必要未成年玩家戒除「機癮」。

無可否認，電子遊戲消閒產品流行數十年，在其他市場，遊戲不見得是甚麼「電子毒品」，可是現時內地情況較獨特。首先，以往遊戲機消費有一定的門檻，非家家戶戶可擁有，故未有造成嚴重社會問題，惟近10年互聯網興起，就連農村都有流動通訊服務，家庭與個人普遍擁有智能電話及電腦，接觸網絡遊戲的便捷度遠比過去高。此外，過去內地實施生育限制，一孩施行多年（及後才開放兩孩，今年才推三孩政策），物質上父母能提供的都盡量滿足，且在學校受朋輩影響，管教實不容易。更何況，如今內地網絡遊戲產業已成為新興產業，科企有龐大的財政資源和宣傳組織能力，更有電競比賽，可以想像當今網遊對新一代的滲透是史無前例的高，實不能以過去情況或其他市場直接比較，而由政府出手從服務供應上作出規限，也是最有效的整治方法。

過去網絡經濟平台放任發展，成就幾家科技巨企，市值動輒數萬億元，年賺逾千億元，可是社會為此付出沉重代價，一代人沉迷打機，荒廢學業，長大未能融入社會，就做「躺平族」，問題日積月累，必將對社會穩定構成威脅。

科企業務發展首要為股東追求利益，社會責任次之，即使科企主動捐錢搞公益，亦不能解決問題，如今當局再度出招實不意外。少了一批由細打到大沉迷打機的高潛力機迷捧場，無可避免會打擊相關科企的業務增長和估值，令股價添壓，但科企利益不可能凌駕社會利益，只有嚴格遵循，依法規整治業務重新出發。

從國家戰略而言，中美世紀之爭不可能三五年有結果，創新科技將成重點領域，此戰役須龐大且優質的人力資源配合。中國着手治理補教業，又整頓網遊業，正是圍繞「人才戰」下工夫！