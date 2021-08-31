皇冠全年轉蝕近15億　基金融資購股告吹

澳洲富豪帕克（James Packer）旗下皇冠度假集團（Crown Resorts）負面消息接二連三，周一(30日)公布其於截至今年6月底止財政年度錄得股東應佔虧損2.61億澳元（約14.88億港元），按年盈轉虧。

業績演示材料顯示，曾為公司貢獻逾70%賭場盈利、現時賭牌隨時不保的皇冠墨爾本，上財年因為有多達160天需要按照政府防疫措施而停止博彩活動，就算營業也要遵從人數等的限制，期內貴賓及中場博彩收入分別按年暴瀉99.8%及56%，撇除部分項目的EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）則按年銳減79.73%至僅9,070萬澳元。

耗資22億澳元、去年底落成的皇冠悉尼項目，亦因為今年初遭監管機構評為不適合持有當地賭牌，賭場開張無期，上財年錄得撇除部分項目的LBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前虧損）2,280萬澳元。

評級機構穆迪的分析員巴伯表示，這份差劣的業績不利皇冠的信貸評級，又估計皇冠要取得悉尼的賭牌，抑或保住墨爾本和珀斯的賭牌，皆路途漫長且過程複雜。

禍不單行的是，皇冠公布，之前美資基金橡樹資本（Oaktree Capital）提出向皇冠融資31億澳元收購帕克手上部分或全部（約37%）皇冠股份的磋商，已告終止，沒有說明原因。

帕克於皇冠的影響力一直備受爭議，事關該公司此前已因涉嫌洗錢等問題無法啟動悉尼賭牌，調查指出帕克本人或牽涉其中，新南威爾士省監管機構曾經建議皇冠減低帕克對公司的影響力，這象徵皇冠斷了一條降低帕克影響去迎合監管機構的道路。

不僅如此，皇冠去年10月公布，澳洲交易報告分析中心（AUSTRAC）就皇冠墨爾本涉嫌違反洗錢法和反恐怖主義資助法展開調查，而到了今年6月皇冠珀斯步墨爾本項目的後塵，因為涉嫌違反上述兩法而遭AUSTRAC調查。皇冠昨日表示，AUSTRAC很可能對上述兩個賭場處於數額不小的民事罰款。