東方日報B1：華遏打機加辣　騰訊美市冧4%　網易急插8%

官媒月初一度以「精神鴉片」來形容網遊，不久後卻改口風，既刪去這個引發市場軒然大波的字眼，又謂把防止沉迷的責任完全推給遊戲開發商並不道德。中國音像與數字出版協會遊戲工委負責人也幫口說，內地遊戲企業絕大部分都能嚴格貫徹各項防止未成年人沉迷打機的規定和要求。

「中箭」的騰訊亦相當「識做」，立即主動提出將未成年人非節日的打機時間縮至一小時，節日則縮至兩小時，比監管要求更嚴，又不許未滿12歲的玩家「課金」，更揚言提倡全行一起討論不夠12歲的小學生不准打機。

不過，中央似乎還是覺得企業做得不夠。國家新聞出版署近日下發通知，不但規定未成年人平日每周一至四不許打機、可以打機的日子也只能玩一小時；並揚言出版管理部門會加緊監督和檢查防沉迷措施的落實情況，對未嚴格落實的網遊企業「依法依規嚴肅處理」。

該署負責人稱，一些青少年沉迷打機不僅會嚴重影響學習和身心健康，還會引發一系列社會問題，「成了民心之痛」；更把防範沉迷打機拔高到民族命運的層次，說「青少年是祖國的未來，保護未成年人身心健康關係到廣大人民群眾的切身利益，關係到培養民族復興的時代新人」。

至於為何不乾脆禁止未成年人打機，該負責人稱「主要是部分老師和家長反映，適度接觸遊戲是可以理解和接受，特別是一些運動類遊戲以及編程、象棋、圍棋等遊戲形式，對青少年健康成長具有積極作用」。

中央期望今次下發的通知能夠引導未成年人積極參與體育鍛煉、社會實踐及各種健康有益的文娛休閒活動。之後國家新聞出版署將會同教育部等組織中小學開展專題教育，「推動廣大家長、老師、學生認真學習相關法規要求」，並督促家長加強對子女遊戲帳戶的管理等等，為他們的健康成長營造良好環境。

官媒其後發表《遊戲不是人生，防沉迷不容兒戲！》一文，說「表面看，未成年人遊戲防沉迷技術存在漏洞，實際還有遊戲企業利益驅動」，憑藉遊戲業務，一些企業收入就可動輒幾百億元(人民幣)，可見利益蛋糕之大」。

耀才證券研究部總監植耀輝直言，中央今次收緊未成年人打機對遊戲企業勢造成負面影響，就算現階段仍難估算對有關公司業務的實質損失，也必然不利整體大市氣氛。

就騰訊早前主動披露，16歲以下玩家上季佔集團全國遊戲收入佔比僅2.6%，植氏同意，成年玩家才是「課金」大軍的主力，可是沒了未成年玩家，遊戲的人氣有下跌之虞，更何況市場會擔心當局下一步恐完全封殺未成年人打機，或再上調年齡限制，因此在監管風險未明的情況下，不建議貿然入市撈底科網股。