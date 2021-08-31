高銀全年業績又見紅　兩年累蝕逾88億

業績公告顯示，該公司於上一財年錄得營業額按年倒退37.17%至僅3.7億元，其中酒品及酒品相關收入按年倒退42.92%至僅8,960.2億元，還錄得分部虧損逾1.03億元。而物業分部的營業額更按年暴瀉85.12%至只有3,403.5萬元。

該公司期內來自投資物業經營租賃之租金收入總額僅585.7萬元，按年銳減96.39%。要留意的是，這筆收入僅為去年7月首13日期間所得，事緣高銀金融子公司賜譽於2019年4月發行本金額為68億元的浮息優先抵押票據，並與德意志訂立信託契據作為票據相關抵押文件的一部分，惟去年7月13日，賜譽獲告知德意志方面為票據所提供的抵押資產委任接管人，接管了高銀金融香港大本營九龍灣高銀金融國際中心，從此公司喪失該物業的控制權。

財務狀況方面，高銀金融今年6月30日的現金及現金等值只有1,676萬元，遠低於流動負債總額的74.92億元；同日計息銀行及其他借款約為20.03億元。另外，該公司於上一財年錄得按公平值計入損益之金融資產之公平值變動虧損4.26億元。

高銀股價近期持續於低於徘徊，周一(30日)在業績公布前僅收報0.305元。高銀2008年底透過借殼「廣益國際」上市，翌年6月25日開始在聯交所買賣時改為現稱至今，以事前一日收報0.65元計算，再計及2013年中公司曾進行10供11股、每股供1.07元，若股民從公司改名起持有該股而迄今一直沒有沽貨，可謂「一殼眼淚」。