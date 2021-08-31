陳正犖：Jackson Hole年會有何啟示？

美國10年期債息上周初走高，因市場猜測聯儲局主席鮑威爾可能會在Jackson Hole年會上為9月宣布減少買債提供更明確指引，並暗示對全球經濟前景的擔憂減弱。然而，鮑威爾在講話中保持中立態度，似乎更側重於將所有選項都放在桌面上，而不是引導任何特定的政策路徑。講話後，美國債息略有下跌，但市場估計聯儲局首次加息或在2022年底附近的預測，仍相當穩定。上周五幾乎所有主要金融資產都反彈。但是隨着市場逐步復甦，這種大範圍的反彈可能會愈來愈少見。

鮑威爾在Jackson Hole年會上的證詞，沒有提供關於縮減買債時間表的明確新信息或指引，他贊同現在廣泛認同的觀點，即在年底前減少買債「可能」是合適的。現時基本假設仍然是9月將宣布減少買債，12月開始行動，部分原因是預計8月美國仍新增85萬個工作崗位。又預期聯儲局或更新經濟預測摘要(9月22日發布)，有機會大幅調高通脹預測和利率點陣圖中反映委員對利率預測的「點」或向上移。

關於加息，鮑威爾還呼應了一系列聯儲局官員的主題，即「縮減買債不是收緊」。當官員試圖將這兩種政策行動分開時，這種言論經常會重複出現。然而，由於大多數聯儲局官員希望在加息之前完全停止購買債券，因此在市場看來，這兩者至少在某種意義上是聯繫在一起的，即只會在市場預期當局將完全停止買債的時間，才會是加息機會率較高的時機。維持預測聯儲局或在明年底加息，故此相信美國十年期債息仍有機會重返1.5厘至2厘的範圍。美國股市從2020年3月低位已上升一倍，預計稍後不會每項資產，都像上周五鮑威爾發表講話後都成為「贏家」。經過了18個月復甦，建議逐漸減少了投資組合中，用作捕捉經濟「復甦」的資產，最近將資產配置的更大部分轉到帶動長期回報的股票，例如派息長線穩定增長的企業，而不是那些僅僅從經濟混亂中「反彈」的股票。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖