道指跌55點　布油升1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報92.69；港匯見7.7861；離岸人民幣(CNH)報6.4623；美元兌日圓處109.97；歐元企1.1796，英鎊報1.3758。金價處1,810.22美元。布油企72.10美元，紐油見69.16美元。比特幣報4.73萬美元。道指期貨上升。

●標指和納指再創收市新高。道指收報35,399點，跌55點或0.16%；標指收報4,528點，升19點或0.43%；納指收報15,265點，升136點或0.9%。

●港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報25,607點，升68點或0.27%。

●9月恒生指數夜期收報25,465點，升42點，低水75點，成交12,734張。

●美國視像會議軟件公司Zoom公布，今年第二季，收入按年增53.9%至10.2億美元，好過市場預期的9.9億美元。公司股價在周一(30日)盤後交易時段急跌12.06%，報305.6美元。

●蘋果公司(Apple Inc.)周一(30日)宣布，公司已經收購了古典音樂串流平台Primephonic。Apple股價周一急升3.04%，收報153.12美元，創收市新高。

●美國全國地產經紀商協會(NAR)周一(30日)公布，美國7月二手樓待完成銷售指數出人意料連續第二個月下降，按月跌1.8%，至110.7，是3個月最低水平，差過市場預期的增長0.4%。

●紐約10月期油收報每桶69.21美元，升47美仙或0.68%。布蘭特10月期油收報每桶73.41美元，升71美仙或0.97%。

●紐約12月期金收報每安士1,812.2美元，跌0.4%。

●英國富時100指數收報7,148點，升23點或0.32%；法國CAC指數收報6,687點，升5點或0.08%；德國DAX指數收報15,887點，升35點或0.22%。

●外媒引述知情人士稱，支付平台PayPal正在考慮為其美國用戶推出一個股票交易平台。