盧楚仁：美元長線走勢勿太看淡

上星期美匯指數從高位93.729反覆回落至92.629，原因是受到阿富汗局勢惡化，及聯儲局主席鮑威爾的言論所拖累。估計短期間仍可能有機會受壓，但長遠來看，不宜看淡美元的走勢。

首先，阿富汗的亂局令美元受壓，主要是投資者擔心美國可能有機會在阿富汗問題上無法脫身，兼且恐怖組織ISIS在阿富汗發動恐怖襲擊，令13名美軍陣亡，導致前總統特朗普和多名共和黨議員，要求拜登為此承擔責任而下台。事件亦引致拜登的支持度下跌7個百分點至46%，創下上任以來新低。

現在問題的關鍵，在於8月31日為美軍撤退的限期。現在拜登一再強調一定會如期撤軍，估計美軍撤退後有機會令拜登民望回升，因為就算阿富汗局勢未來在塔利班管治下持續出現內亂甚至內戰，到時已與美國無關，未必再拖累拜登的民望及美國的國情。

另一方面，雖然聯儲局主席鮑威爾一再令局內官員失望，在全球央行年會中又再沒有說明退市時間表。但始終局內成員幾乎一面倒要求鮑威爾盡快退市，因此聯儲局的退市壓力只會有增無減。金融市場最新的判斷就是，鮑威爾會在9月22日的聯儲局議息會議中，正式宣布在10至12月之間開始退市計劃。所以，美匯指數短期間可能有一定的回吐壓力，但隨着美軍撤離阿富汗及聯儲局最終要退市，故此對未來美元仍然有信心。

獨立外匯商品分析師 盧楚仁