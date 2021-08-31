中國銀河國際：軌道交通產業受惠城鎮化

政策推動與需求拉動並行，有助軌交行業景氣發展，在新基建與「八縱八橫」等政策的指導下，政府主導專項債融資持續增長，以專項債作為項目資本金的規範逐步拓展，很大程度上有助交通軌道建築，而相關項目引入多種市場化融資方式，緩解了地方財政壓力，通過社會參與增加監督，提高交通軌道項目落地效率。

隨着國家逐步轉向高質量經濟發展目標，軌交基建逆周期穩定經濟波動的性質逐漸減弱，而軌交緩解交通壓力的需求側因素愈顯重要，在繼續加碼新基建的規劃指導下，叠加需求因素拉動，我們預計未來將助力交軌行業景氣發展。

軌交投資空間隨着城市化與城市群建設逐漸擴大，對於發達國家及其大型城市，城鎮率的提高將必然帶動城市公共交通的繁榮發展和軌道交通密度的提升，近年來中國城鎮化率穩步增長，大中城市的高人口密度與其城市軌交密度存在不匹配的情況。城市化的人口增長與經濟發展和軌道交通密度的提升。近年來中國城鎮化率穩步增長，大中城市的人口虹吸效應逐漸明顯，在繼續加碼新基建的規劃指導下，叠加需求因素拉動，我們預計未來將助力軌交行業景氣發展。

軌交投資空間隨着城市化與城市群建設而逐步擴大。對標發達國家及其大型城市，城市化程度提高將必然帶來城市公共交通的繁榮發展和軌道交通密度的提升。近年來，中國城鎮化比率穩步增長，大中城市的人口虹吸效應逐漸明顯，大中城市的高人口密度與其城市軌交密度存在不匹配的情況，城市人口增長與經濟並行發展，為市級軌交項目的持續增長奠定了基礎。

同時，內地居民愈來愈使用地鐵作為出行方式，城市軌道交通密度將進一步提高，對於城際地鐵而言，伴隨着城市群的推進建設，城際軌交基建需求增加，國家大力推動構建城市圈一體化交通網的政策，為項目批覆打下了基礎，城際軌交基建迎來發展浪潮。

在內地龐大的軌道交通網絡基礎上，由於客運需求逐步提高，鐵路運力相應提升，運輸頻次和密度相應提高，因此也將直接導致鐵路車輛及相關後續推保市場提前到來，中國經過多年軌道交通建設，軌交車輛保有量大幅增加，形成巨大的存量市場，規模巨大的軌交車輛保有量將帶來大量的軌交零部件維修更新需求。據統計推算，我們預計2021至2023年軌交零部件更新換代市場空間分別達到345億、443及502億元人民幣。

軌交板塊估值仍相對較低，具備配置價值，推薦併購了國際老牌輪軸供應商BVV，致力於打造軌交核心零部件大平台的華鐵股份；建議關注自主剎車閘片供應商，布局應用於光伏熱場碳碳複材的天宜上佳；建議關注持續高研發投入，掌握核心技的軌交信號設備供應商交控科技。

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