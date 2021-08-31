林嘉麒：港股仍處於下降形態

投資市場一直在擔心美國聯儲局退市，認為會是終止股市上升的重大因素。筆者認為，減少買債與貨幣政策影響的是短期走勢，中長期走勢需要考量更多其他因素，因此焦點應不單止放在Jackson Hole全球央行年會上，還要看整體經濟狀況。有條件退市就應早日退，以免夜長夢多。

上周會議前緊張的氣氛最後總算能順利過度。聯儲局主席鮑威爾並沒有令投資者失望，他在講話中的確暗示聯儲局今年可能開始縮減購債規模，但並沒有提出時間表，並表示不會急於加息。其發言後，美元走弱，美股向好，反映了偏鴿的信號。

同時，美國最新經濟數據表現反覆也算是好事。因為只要不是一面倒向好，經濟增長不及預期，聯儲局也不會太鷹。最新7月個人消費支出環比增長0.3%，預估為0.4%。7月個人收入環比增長1.1%，預估為0.3%。7月商品貿易逆差縮窄至864億美元，6月修正後為921億美元。進口下降1.4%，至2,339億美元；出口上漲1.5%，至1,476億美元。數據明顯好壞差半。

老實說，鮑威爾面對的不單止是飄忽不定的經濟狀況，除了變種病毒的不確定性，再加上阿富汗政局再次緊張，喀布爾機場發生的爆炸事件造成美軍在內的重大人員傷亡後，地緣危機擔憂加劇，鮑威爾只好在會議上嚴格按照準備好的演講稿，以免令投資者誤會。

根據上一次會議紀要，7月聯邦公開市場委員會會議上，多數美聯儲官員認為年底前縮減每月1,200億美元的債券購買規模可能是合適的，一些與會者呼籲最早下個月就採取行動。貨幣政策制定者希望在加息之前完成減買債行動，而6月份時就有多名官員認為最早2022年初就可能需要加息。鮑威爾隨即安撫市場情緒，指不應把啟動減買債視為加息將很快到來的信號，更表示削減資產購買規模的時機和步伐不會直接傳遞有關首次加息時間的信號，對於加息問題，表明會以不同的但嚴格得多的考核標準。如此鴿派言論，有理由相信美股可繼續度蜜月。

至於港股方面，周一期指結算日總算重上10天線水平，雖然由7月初形成的下降形態未變，走勢上仍算是繼續尋底，但氣氛上總算叫做略有改善。繼續維持三角形走勢的預測，而24,500點是最後防線。另一方面，周二為8月最後一個交易日，以月線圖看，上月7月一度失守100月線，幸好月底前成功收復，而8月的100個月線位於25,251點。假如能夠繼續死守，恒指日後還有望反彈。

獨立股評人 林嘉麒